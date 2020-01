Advierten apoyo político a marcha de discapacitados

El Gobierno cuestiona el apoyo que anticipó la Alcaldía de La Paz y un grupo de vecinos a la caravana de personas con discapacidad que se dirige a la sede de Gobierno. Esperan que no se "instrumentalice" la movilización.



"No quisiéramos pensar que existan sectores políticos que quieran instrumentalizar esta movilización. Hemos visto a una Fejuve "revillista" que llama a atender y esperar a las personas con discapacidad, pero esa misma Fejuve "revillista" no dijo nada cuando se incrementó la tarifa del transporte", dijo el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada.



Ayer la concejal Andrea Cornejo y un grupo de vecinos anticiparon dar seguridad, alimentos, ropas y medicamentos a los marchistas que partieron hace más de 20 días de Cochabamba y que exigen el pago de un bono mensual de 500 bolivianos.



"Nos llama la atención que alguna dirigencia persista con su movilización y creemos que sus planteamientos pueden ser atendidos en la mesa del diálogo", agregó la autoridad, observando el desinterés de algunos dirigentes del sector.



Explicó que "nosotros hemos entablado permanentes esfuerzos de diálogo, a través de la minsitra de Salud, Ariana Campero y la ministra de Justicia, Virginia Velasco, ambas han logrado varios acuerdos con la dirigencia departamental de las personas con discapacidad".



Se prevé que esta tarde el grupo de al menos 200 personas con discapacidad lleguen a Patacamaya, tras partir de Sica Sica. Existen más de 25 bajas, debido a las inclemencias del tiempo y el desgaste de las sillas de ruedas en las que se transportan.