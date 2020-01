Ferreira sugiere detener a Quispe por el exFondioc

"Ya le va a llegar la hora a (Rafael) Quispe". Eso es lo que el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, cree que quiso decir la exministra Nemesia Achacollo con la frase que le lanzó: "Vas a pagar tarde o temprano", tras ser enviada a la cárcel de Palmasola por el caso del exFondo Indígena (ExFondioc).



Aunque aclaró que el proceso está en manos de la Fiscalía, consideró que Quispe debería estar entre los investigados por el exFondioc, porque existen denuncias en contra de él y su esposa, Rocío Paty, de quienes se dice que se beneficiaron con cinco proyectos cuando ella era autoridad de Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq).



"No la considero una amenaza, es lo que ella (Achacollo) piensa. Ya le va a llegar la hora a Quispe --en relación a los procesos que tiene--, por más que ahora esté impune, algún día la justicia le tiene que llegar", argumentó Ferreira, refiriéndose a las palabras de la exministra en contra de Quispe.



"El señor Quispe tiene una serie de procesos pendientes por diversos delitos y no creo que Achacollo esté hablando de una amenaza. Molesta ver gente que con un historial tan largo de actos de corrupción no esté detenido y todavía se quiera hacer el portavoz de la ética y de la justicia. Quispe y su esposa han estado vinculados al tema del Fondo Indígena y por increíble que parezca no están en las investigaciones", dijo Ferreira.



Según el ministro, el caso de Quispe muestra una vez más la "impunidad con la que se campean los líderes de la oposición que cuando tienen juicios se declaran perseguidos políticos y ahora tienen la desfachatez de venir a decirle eso a la acusada. No creo que sea una amenaza. Él debería ser investigado, no es quién para venir a cuestionar, es un tipo totalmente cuestionado", enfatizó.



Según Ferreira, el Gobierno ha mostrado su predisposición para que se aclare este caso, desde el mismo hecho de que fue el Ministerio de Desarrollo Rural el que inició las acciones en la justicia y no la oposición.



"Dejaré este caso solo si me matan"



Por su parte, el diputado opositor Rafael Quispe ratificó este lunes que teme por su vida ante la advertencia lanzada por la exministra Achacollo. Sin embargo, aseguró que continuará impulsando este proceso hasta que se devuelva el dinero y que la única forma en que deje el caso es que lo maten.



"La amenaza de Achacollo me recuerda cuando el ministro Juan Ramón Quintana lo amenazó a mi abogado Eduardo León. Y ahora miren dónde está, detenido. Seguramente quieren llevarme a la cárcel o matarme. Pero yo hablé con mi abogado León, no vamos a abandonar la denuncia, vamos a llegar hasta el final. La única forma de acabar con este proceso es matándome", declaró ante los medios.



Quispe considera que se debe garantizar la devolución del dinero que se habría desviado en el exFondioc.



Según el asambleísta opositor, "seguramente Achacollo estará en una sala VIP en Palmasola", por lo que él mismo se encargará de ver las condiciones en las que estará la exministra.



Asimismo, consideró que la investigación del caso exFondioc debe involucrar a cinco ministerios más, entre ellos, el Ministerio de Economía.



Para hoy se prevé el traslado de la exministra Achacollo a la cárcel de Palmasola, donde estará recluida preventivamente por orden de un juez, acusada de daño económico al Estado por $us 14.6 millones.