El huracán Matthew causa más de 820 muertos en Haití

Haití cuenta ya por centenares los muertos por el huracán Matthew, mientras, el Gobierno espera la ayuda internacional para hacer frente a la peor catástrofe en este país desde el terremoto de 2010 que causó unos 300.000 fallecidos.



La cifra de muertos en Haití por el paso del ciclón se disparó ayer a 820. Cuatro días después de que Matthew descargará su furia contra esta empobrecida nación, la magnitud de lo sucedido apenas empieza a conocerse, debido a que muchas zonas del sur, la región más afectada, continúan incomunicadas y sin servicios de electricidad o teléfono.

Los organismos de emergencia siguen llegando a comunidades severamente afectadas por el fenómeno, mientras que decenas de personas heridas han empezado a llegar a la capital, Puerto Príncipe, desde la ciudad de Dame Marie (sur).



La mayoría de las muertes se han registrado en Les Cayes, Dame Marie y Jeremie, en el departamento Sur.

El acceso al departamento de Grand Anse, en el suroeste, severamente afectado, está limitado al transporte aéreo.



Ayuda, por favor

El Gobierno haitiano ha asegurado que la situación es catastrófica en el sur del país y ha apelado a la ayuda internacional. "La destrucción es muy considerable", dijo el presidente interino de Haití, Jocelerme Privert, quien aseguró que muchos países han ofrecido asistencia a Haití, que aún no ha recuperado los estragos del terremoto de 2010, que provocó unos 300.000 muertos, cantidad similar de heridos y 1,5 millones de damnificados.

"Por ahora estamos tratando de mejorar la situación de urgencia y el Gobierno está en todo lado trabajando", subrayó. También han pedido una movilización internacional urgente.



Algunas organizaciones no gubernamentales expresaron hoy su temor a un agravamiento de la crisis humanitaria en Haití tras el paso del huracán.



En un comunicado, Oxfam Intermón consideró urgente garantizar agua potable e higiene para evitar que se propaguen enfermedades, como el cólera, epidemia que afectó al país tras el terremoto de 2010.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha afirmado que se prepara para un posible aumento del cólera en Haití, donde este año ya se han reportado más de 28.500, debido al impacto de las grandes inundaciones en la infraestructura de agua y saneamiento.

Por su parte, el Fondo para Infancia de las Naciones Unidas (Unicef) informó que medio millón de niños vive en las zonas de Haití más golpeadas por el huracán Matthew.



En Estados Unidos

El presidente, Barack Obama, firmó ayer una declaración de "estado de emergencia" para el estado de Carolina del Norte, con lo que ya son cuatro estados de la costa sureste del país los que están recibiendo ayuda federal para hacer frente al ciclón: Florida, Georgia y Carolina del Sur.



Se enviará ayuda federal a Carolina del Norte para complementar el auxilio que ya están prestando el Estado, los municipios y algunas ONG.

Ayer, Matthew golpeó la costa nordeste de Florida con vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora. Con sus declaraciones de emergencia, Obama autorizó al Departamento de Seguridad Nacional y a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) coordinar todos los esfuerzos de ayuda para reparar el desastre y tomar medidas de emergencia para auxiliar a la población afectada por el ciclón.



No hay víctimas mortales directas de Matthew en EEUU, aunque una mujer que sufrió un ataque cardiaco a 180 kilómetros de Miami no pudo ser atendida por los servicios de emergencia debido a los efectos del ciclón y falleció. Se espera que los vuelos se reanuden hoy en Orlando