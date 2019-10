Samsung S6 llega con carga inalámbrica y mejor cámara

Samsung presentó ayer en Barcelona la nueva generación de su teléfono estrella, Galaxy S6, del que ha diseñado dos versiones: una con pantalla lisa y otra con pantalla de bordes curvos (Galaxy S6 Edge).



Lo hizo poco antes de la inauguración del Mobile World Congress (MWC), que empieza hoy. La tecnológica surcoreana ha mostrado los detalles de su buque insignia y ha indicado que su plataforma de pagos móviles Samsung Pay comenzará a funcionar en verano en Corea del Sur y Estados Unidos.



En el S6, Samsung repite la jugada del Note 4: habrá dos modelos disponibles, uno con pantalla tradicional y otro con los bordes laterales curvados.



Ambas versiones mantienen el tamaño de la pantalla de su predecesor S5, 5,1 pulgadas, si bien aumentan su resolución hasta los 2.560x1.440 píxeles, lo que supone una densidad de 577 píxeles por pulgada.



Acceso directo

En el caso del Galaxy S6 Edge, los bordes laterales permiten funciones adicionales, como tener acceso directo a los contactos favoritos.

La cámara trasera de ambos es de 16 megapíxeles y tiene tecnología de estabilización de imagen, mientras que la frontal es de 5 mpx. Ambas cuentan con una apertura de f/1.9.



Su corazón está compuesto de un procesador Exynos 7 de ocho núcleos y 64 bits que es un 20 % más rápido que el que está presente en el Note 4, de una memoria RAM de 3 gigas y de una capacidad de almacenamiento de 32 gigas (habrá versiones de 64 y 128 GB).



Samsung ha integrado una batería de 2.600 miliamperios en el terminal que, según la firma, aguanta 12 horas de navegación wifi y 11 horas de LTE. Además, se puede cargar de forma inalámbrica y con una carga de 10 minutos alcanza las cuatro horas de uso.



Galaxy S6 introduce ciertos cambios significativos para la gama alta de telefonía de Samsung: en primer lugar, el cambio desde la cubierta de plástico a una de cristal templado con bordes metálicos. También el divorcio del fabricante de chips Qualcomm: Samsung confía exclusivamente en su procesador Exynos y renuncia a la versión del teléfono con corazón Qualcomm.



En 20 países

Saldrá a la venta el 10 de abril en una veintena de países en los colores azul, dorado, verde, negro y blanco. No se dieron detalles del precio, pero se calcula que estará entre $us 700 y $us 1.000.



Samsung ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con Visa y Mastercard, además de con algunos bancos, para implantar su sistema de pagos Samsung Pay, en abierto de-safío a Apple Pay