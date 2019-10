Chile critica uso de la consigna marítima en entrega de agua

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, agradeció este martes a Bolivia la entrega de agua embotellada para los damnificados por las lluvias en el norte del país, pero criticó que esto se hubiera hecho usando la consigna marítima boliviana, bordada en el chaleco del ministro de Defensa, Jorge Ledezma.



"Quisiera en primer lugar agradecer la ayuda solidaria de

Bolivia, el agua nunca sobra, especialmente en estos momentos de

tragedia, pero quisiera decir de forma clara que la tragedia del

norte no debe ser utilizada para propósitos políticos de la campaña

comunicacional boliviana", sostuvo Muñoz a los periodistas.



Este martes llegó a la ciudad de Copiapó, una de las ciudades más

afectadas por la catástrofe, el ministro de Defensa, Jorge

Ledezma, con la carga de agua, luciendo en su chaqueta una

insignia con la leyenda "El mar es de Bolivia", en alusión a la

demanda de una salida soberana al mar.



"Esto, lamentablemente, es un detalle engorroso pero hay que

señalizarlo porque la ayuda tiene que ser de una manera

desinteresada", afirmó el canciller chileno.



No obstante, agradeció la ayuda porque "probablemente hay un

propósito que es genuino", pero insistió en que "esta utilización no

corresponde".



No habrá queja formal



Muñoz también señaló que Bolivia entregó a Chile un total de

13.000 litros de agua embotellada, que llegó esta madrugada en un

avión militar a la ciudad de Copiapó y consideró que "no vale la

pena" enviar un reclamo a la Paz por el gesto de Ledezma.



"Está clara la percepción del pueblo de Chile, por un lado siempre agradecer todo gesto solidario desinteresado, pero al mismo tiempo señalar de forma clara que esta tragedia y el dolor no deben ser utilizados para propósitos políticos de una campaña comunicacional", indicó.



La ayuda boliviana se sumará a la que entregará en las próximas

horas el Gobierno de Japón, que envió un avión cargado de frazadas,

colchonetas, generadores eléctricos, carpas y otros materiales y

que, según el canciller, llegará en las próximas horas.



Niegan intención política



"No es ninguna provocación", sostuvo el ministro boliviano al ser

preguntado en Copiapó respecto de la insignia que lucía en el pecho.



"Este es otro tema, muy aparte, que se está dilucidando en los más

altos tribunales de justicia internacional", aseveró.



En el Parlamento chileno la actitud de Ledezma fue considerada

una provocación y en las próximas horas se debatirá una declaración

oficial al respecto, según fuentes del Legislativo.