Aparece Kate del Castillo y critica las redes sociales

Tras varias semanas de haber estado en la mira de medios internacionales por su encuentro con el narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, la actriz mexicana Kate del Castillo dio una entrevista a su hermana Verónica quien conduce un programa por internet.



En la conversación, la actriz no hizo referencia a su relación con el capo del narcotráfico ni a la situación legal que enfrenta. El tema central de la entrevista fue el uso de las herramientas tecnológicas.



Manifestó que no aguanta la violencia y rechazó las críticas que se hace a través de las redes sociales. Desde que se publicó la entrevista de Sean Penn a "El Chapo", de la cual Kate fue mediadora, sus publicaciones han sido contadas y se ha limitado a agradecer el apoyo de sus seguidores.



Del Castillo, en la entrevista, recomendó usar las redes sociales como una herramienta para beneficiar y no perjudicar: “(Hay que usarlas) para cosas positivas, para hacer el bien, para crear conciencia, no para criticar, no para meternos en la vida de los demás", señaló y agregó que

"quisiera contestarle a todo el mundo" pero que no se quiere "enganchar" y eso la angustia.



Luego de haber sido una internauta activa en las redes sociales, confesó que ya no las lee. “Yo ya no leo, primero, no tengo tiempo de leer todo. Son gente a veces que es mala que de verdad no tiene vida, que llenan vacíos porque su vida está tan vacía que viven a través de los demás. La mayoría (de los comentarios) son basura, no son constructivos y eso está muy mal", argumentó.



Su situación legal

Este lunes, el Juzgado Tercero de Distrito de la capital mexicana,, informó que le fue denegada la suspensión definitiva de amparo, y con esa resolución la Procuraduría General de la República tiene la posibilidad de arrestarla.