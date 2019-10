Piérola deberá declarar el 19 por omitir saludo a Evo

El lunes 19 de octubre la diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Norma Piérola deberá comparecer ante el Ministerio Público, dentro del proceso que le iniciaron por racismo y discriminación, al eludir el saludo del presidente Evo Morales en diciembre de 2014.



"La declaración es un derecho constitucional de las personas, es un medio de defensa, por eso se la convoca con la finalidad de que haga conocer sus argumentos, su verdad y contenido que considere prudente explicar", dijo el fiscal Roger Velásquez, según ABI.



El 1 de diciembre de 2014, la opositora recibió su credencial como diputada electa y se negó a alcanzarle la mano al presidente Morales. El viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, la denunció por discriminación y racismo, pero en abril un fiscal rechazó la queja.



Según el investigador, "a raíz de una revocatoria que hizo la Fiscalía Departamental de La Paz a una resolución de rechazo a la denuncia emitida por el suscrito, la investigación retomó su curso por los delitos tipificados en la Ley 045".



La opositora considera irregular la convocatoria para declarar y explicó que se la acusa de cometer cuatro delitos: incitación pública al racismo, sedición, discriminación e irreverencia. Ratificó que no pedirá disculpas.