Hora de Aventura tendrá su película

Cartoon Network decidió llevar su serie más exitosa al cine: se confirmó que Hora de Aventura (Adventure Time) tendrá su propia película. El proyecto cinematográfico está en mano de las mentes creativas de La Gran Aventura Lego (Lego The Movie).



El sitio de noticias del espectáculo Deadline informa que Chris McKay y Roy Lee, productores de la película de Lego, encabezarán el desarrollo de la cinta, mientras que el guión correrá a cargo de su creador Pendlenton Ward.



Cartoon Network está intentando llevar la historia al cine desde 2012, la serie lleva seis temporadas al aire y es en la actualidad el programa más visto del canal infantil en Estados Unidos y Latinoamérica.



La serie transcurre en el mundo ficticio llamado Land of Ooo, en un futuro post-apocalíptico donde Finn, el humano, y su amigo Jake, el perro, conviven con una serie de personajes de fantasía.



Hora de Aventura ganó dos premios Emmy y es un éxito en internet por su decisión de incluir en sus tramas varios temas que no son usuales en series infantiles.



Vea aquí el intro de la serie en once idiomas distintos:,