Chile niega que arribo de Gaspar sea para negociar

Para el Canciller Heraldo Muñoz, la visita del embajador en misión especial de Chile, Gabriel Gaspar, a Bolivia no tiene ninguna connotación especial, mientras que el agente José Miguel Insulza aclaró que el arribo del representante "no es un evento de negociación".



"No tiene ninguna connotación especial", dijo el ministro chileno en conferencia de prensa y evitó referirse a la postura asumida por su par boliviano, David Choquehuanca y solo dijo: "Quisiéramos con ellos una relación del siglo XXI no anclada siempre en la historia, siempre en el siglo XIX".



En el transcurso de la mañana, el Canciller de Bolivia afirmó que Chile rompió unilateralmente el diálogo de la agenda de los 13 puntos, afirmando que se deben resolver las injusticias históricas, sobre todo el enclaustramiento marítimo, para retomar relaciones bilaterales.



Gaspar, que sorpresivamente llegó la víspera a Santa Cruz, sostuvo en entrevista exclusiva con EL DEBER que "Chile ofrece relaciones diplomáticas, aquí y ahora, sin condiciones" al país, hecho que dio paso a la respuesta de Choquehuanca.



Según Insulza, las palabras del asesor chileno no son "un evento de negociación ni conversación formal con La Paz", de acuerdo a lo que publica "Bio Bio". El ofrecimiento de relaciones diplomáticas no es algo nuevo, ya que la agenda chilena tiene 13 puntos y 12 de ellos se pueden seguir discutiendo".



Muñoz también comentó sobre lo señalado por el vocero boliviano, Carlos Mesa, en sentido del juego al que entró Chile. "No voy a responder a las palabras (…) Lo habíamos echado de menos en todo caso, no habíamos escuchado de él en mucho rato", concluyó.



Vea la entrevista de EL DEBER con el embajador chileno: