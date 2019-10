Alcaldesa de El Alto halla funcionarios 'fantasmas'

La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Soledad Chapetón, denunció la existencia de unos 120 ítems fantasmas al interior de la administración municipal, provenientes de la anterior gestión de Édgar Patana con el Movimiento Al Socialismo (MAS).



"Tenemos algo así como unas 120 personas aproximadamente (...) Prácticamente una gran cantidad de funcionarios públicos que recién estaban apareciendo y presentándose en las oficinas. Estaban en comisión, gozaban de no marcar tarjeta, no presentaban informes escritos y este es un trabajo de depuración", señaló en conferencia de prensa.



La autoridad se mostró sorprendida por ese manejo irregular en el Gobierno Municipal e instó al ministerio de Transparencia a pronunciarse al respecto. Un equipo jurídico cercano a su despacho realiza la revisión de cada documento.



Chapetón señaló además que "(esa) gente se presenta y dice bueno me puedo incorporar el trabajo y cuando uno les pregunta dónde estaban no saben especificar el trabajo que han hecho con el salario del municipio".