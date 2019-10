En Oruro no hubo alerta por la sequía del Poopó

Las autoridades de Oruro están sumidas en la zozobra ante la desaparición del Poopó. El gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, comprobó ayer, en un sobrevuelo, que el lago no tiene ni una gota de agua, pero luego lo volvió a negar en una conferencia de prensa.



El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro, Zenón Pizarro, aseveró que hace un año promulgó la ley de declaración de emergencia departamental y zona de desastre al lago por la masiva muerte de peces y aves acuáticas, pero admitió que recién ahora pedirá avances al Ejecutivo para ver si las cumplió y que nadie alertó este año que el lago había desaparecido.



EL DEBER acompañó a Vásquez en un sobrevuelo que hizo por el desierto que ocupa el lugar del lago Poopó, en una avioneta monomotor de la Fuerza Aérea Boliviana.



Fue una hora y media en el aire, buscando lo que ya no existe. Antes de subir a la aeronave, la autoridad estaba absolutamente segura de que iba a encontrar agua.



Habló poco en el recorrido. Al comprobar que todo estaba seco, pidió al piloto que llegue hasta el centro del lago. “Ahí hay agua”, advirtió, mientras el comandante realizaba el viraje.



Unos 12 minutos después, el oficial de la FAB que comandaba la avioneta lo miró y le dijo: “Señor, estamos en el centro”.

El gobernador no pudo disimular su desaliento. No había agua por ningún lado. “Se ha secado”, manifestó mientras observaba con resignación.



El avión volvió a tierra pasadas las 10:00, y en una sala del aeropuerto de la capital de Pagador los periodistas ya esperaban a Vásquez.

“El lago Poopó se ha reducido a la mínima expresión... No es tiempo de buscar culpables, esto es algo histórico, no es de ahora, hay que buscar soluciones urgentes, y a eso me abocaré”, señaló la autoridad ante los medios orureños.



En los últimos días esta autoridad departamental señaló que los medios exageraban cuando informaban sobre la desaparición del lago.

Hay varias causas que esbozan una explicación oficial sobre lo ocurrido y en las que coinciden el gobernador y el presidente de la Asamblea Legislativa. La primera es el cambio climático; luego, el desvío de sus aguas para nutrir a ríos dentro y fuera de Bolivia, como su uso en la minería.



“Yo estoy en el cargo apenas seis meses”, explicó la primera autoridad departamental. Pero ya en noviembre del 2014 se produjo la muerte masiva de peces y aves acuáticas, lo que fue reflejado por los medios de comunicación.



La Asamblea Departamental lanzó entonces una ley de emergencia mediante la cual el ejecutivo debía realizar acciones necesarias ante el Gobierno central y organismos internacionales para canalizar recursos económicos y apoyo logístico para la prevención de futuros desastres.



El gobernador aseguró a este medio que se dieron pasos con la instalación de plantas de purificación de agua usada por la minería y se encamina la conformación de criaderos de pejerrey para lo que se sostenían reuniones con los pescadores del Poopó.



Por su parte, el presidente de la Asamblea Departamental explicó: “También nos trasladaremos al lago para verificar la situación, el mismo gobernador dice que no es tan importante, pero nosotros pediremos el cumplimiento de la ley si es necesario, expidiendo minutas de comunicación e informes sobre cómo fue el trabajo realizado en apoyo a las poblaciones del Poopó como establecía la norma que emitimos”.



Esa ley se emitió ante la muerte de los peces y las aves. El gobernador ni siquiera creía lo que estaba pasando hasta que lo confirmó ayer por la mañana con sus propios ojos.



La Asamblea Departamental tiene representantes de todo Oruro, incluidos aquellos que vienen de las poblaciones cercanas al lago; sin embargo, su presidente dijo a EL DEBER que nadie, ningún representante ni poblador de zonas cercanas al lago reportó que el Poopó se quedaba sin agua ni para lavarse las manos