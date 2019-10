Zapata anuncia quitar autoridad de paternidad a Evo Morales

Después de casi ocho horas de juicio instaurado por Evo Morales, en contra de su ex pareja, Gabriela Zapata por presunta violencia psicológica ejercida en contra de su hijo, la juez, Segundo de la Niñez y Adolescencia, Jaqueline Rada dictó improbada la demanda con la salvedad de una “duda razonable” sobre la existencia del menor, informaron las partes al final del juicio, cerca de las 23.00 en La Paz.



“Hoy es mi primera victoria, la demandada que ha presentado el señor Evo Morales contra mi persona ha salido improbada, yo no he ejercido violencia sobre mi niño; lo que voy ha hacer ahora es presentar una demanda de negación de paternidad ahí si lo voy a someter a mi niño a una prueba de parternidad de ADN, por toda la violencia que se ha ejercido de todo un aparato del gobierno que se ha ejercido contra mi persona y de mi familia”, dijo Gabriela Zapata al salir del juzgado Segundo de la Niñez y Adolescencia.



Sin embargo, el abogado de Morales, Gastón Velásquez dijo que la jueza Rada emitió una observación sobre la existencia del menor. Su colega, Isabel Prince, afirmó que el menor nunca fue presentado en el juicio y que las fotografías que mostraron del menor, no corresponden con el niño al que el equipo interdisciplinario del juzgado realizó la entrevista y por tanto ellos creen que el menor no existe, pese al fallo judicial emitido anoche.,

“Aquí no hay apreciaciones, la juez emitió su fallo como una ‘demanda improbada’, y eso es lo que cuenta, lo que diga la parte querellante no tiene asidero y esto es una victoria para la señora Zapata”, dijo triunfante el abogado Eduardo León después de la audiencia.



Según la explicación de Gastón Velasquez, la juez tiene tres días para fundamentar su fallo y convocar a las partes para hacer conocer el fallo escrito y después de ese paso judicial, las partes, en este caso los perdedores, tendrán la posibilidad de apelar la decisión.



Facturas electorales



Zapata, también dijo que hasta ahora el gobierno se ensañó con ella y con sus compañeros procurando hacerles pagar la derrota del referéndum. “Yo soy una mujer sola, todas mi cosas las he logrado sola, no tengo por qué pagar facturas electorales, ni yo ni mis compañeros. Yo estoy encarcelada por una factura electoral que no me corresponde pagar mi hijo no les he hecho ningún daño jamás, lo hubiera mostrado hace mucho años, a mi hijo, no lo he mostrado, no lo he utilizado para nada, no sé por qué es la saña y el daño”, dijo antes de ser recluida de nuevo.,