Acusan a la oposición de sabotear a Mi Teleférico

El gerente de la empresa estatal boliviana Mi Teleférico, César Dockweiler, acusó este a la oposición de haber financiado el ataque vandálico ocurrido esta semana en las obras de ampliación de ese sistema de transporte.



"Estos movimientos están siendo financiados por la oposición, porque son recursos que están poniendo para boicotear, estamos hablando de Unidad Nacional (UN) y de SOL.bo. Los que dicen no al progreso, los que dicen no al desarrollo", denunció Dockweiler, citado por la agencia estatal ABI.



El funcionario, sin embargo, no aportó ninguna prueba concreta que vincule a la oposición con el acto vandálico.



Un grupo de personas encapuchadas incendió la noche del miércoles y provocó destrozos en las obras de construcción de una de las nuevas estaciones del teleférico de La Paz, el sistema de transporte urbano más alto del mundo.



Las obras atacadas corresponden a la línea azul del teleférico, que discurrirá en su totalidad por la ciudad de El Alto, vecina a La Paz, y tendrá cinco estaciones a lo largo de cinco kilómetros de recorrido.



Según Dockweiler, la alcaldesa de El Alto, la opositora Soledad Chapetón (UN), nunca ha asistido a las reuniones informativas sobre el proyecto a las que se ha invitado a los vecinos, y aunque no lo ha criticado públicamente "nunca ha tenido actitud proactiva que allane la construcción de la obra".



El teleférico de La Paz, que une esa ciudad con la de El Alto, opera desde 2014 con tres líneas, a las que se sumarán otras seis líneas en los próximos años, y en un año y medio ha transportado a más de 34 millones de pasajeros, según datos de la empresa.



Se trata del sistema urbano de teleférico más alto del mundo, a una media de 3.800 metros sobre el nivel del mar, y desde su puesta en marcha se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad por las espectaculares vistas de la urbe y de los Andes que se disfrutan desde sus cabinas.



La empresa austríaca Doppelmayr construyó la primera fase del teleférico y se encarga también de las seis nuevas líneas, que requerirán una inversión de 450 millones de dólares.