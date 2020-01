Shakira y Piqué, un cumpleaños alegre y triste

Desde que se conocieron en 2010, Gerard Piqué y Shakira se volvieron una de las parejas más populares y queridas de la farándula mundial. Por si la nube de azúcar que rodea su historia de amor no fuera suficiente, la colombiana y el catalán cumplen años el mismo día, 2 de febrero.

Pero la cantante y el futbolista llegan a su cumpleaños preocupados por el estado de salud de sus hijos. El pasado 22 de enero, la pareja tuvo que cancelar a última hora una fiesta por los cuatro años de su pequeño Milan. Al día siguiente se supo que el menor fue internado de emergencia en una clínica española. . Nadie de su entorno hizo declaraciones al respecto.

Otro de los baches más amargos por los que han pasado ha sido en octubre del año pasado, cuando Sasha (el menor), estuvo internado durante varios días en la clínica Teknon de Barcelona por una infección, por lo que la cantante canceló varios de sus compromisos profesionales, como los Latin Grammy y los American Music Awards.

Pasado el susto, la pareja encara ahora su particular celebración. Shakira está en un gran momento de su carrera, con éxitos como La bicicleta o Chantaje, que la tienen en la cima. Por su lado, Piqué no empezó el año con el pie derecho, protagonizó una polémica en la cancha del Betis, donde el árbitro le anuló un gol y las autoridades deportivas no le dieron respaldo.