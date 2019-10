6 claves para entender la caída del avión ruso

¿Cuándo y dónde cayó el avión?



El vuelo 9268 de Kogalymavia, que opera bajo el nombre de MetroJet, se siniestró en la península del Sinaí el 31 de octubre de 2015, a las 04:13 (hora GMT), 23 minutos después de partir del aeropuerto Internacional de Sharm el-Sheij, en Egipto, rumbo al aeropuerto Internacional Púlkovo de la ciudad rusa de San Petersburgo.



Los 217 pasajeros y siete tripulantes que iban a bordo de la nave, un Airbus A321-231, perdieron la vida en el accidente.



¿El avión se estrelló?



Los expertos rusos, que investigan el accidente, coinciden en que el avión no llegó a impactar en una sola pieza en el suelo, es decir que no se estrelló sino que estalló en el aire.



El domingo, el director del Comité Intergubernamental de Aviación (MAK) ruso, Viktor Sorochenko, dijo que el avión se había despedazado en el pleno vuelo antes de tocar tierra.



Los expertos llegaron a esta conclusión debido a que los cuerpos de las victimas y partes del avión fueron encontrados en un radio de 20 kilómetros, lo que hubiera sido imposible si el avión se estrellaba en la tierra.



En la siguiente imagen satelital se puede apreciar como se dispersaron los restos de la nave.



,

¿Fue un accidente o un ataque?



Unas horas después del siniestro, el Estado Islámico reivindicó la autoría del hecho. A través de redes sociales, y mediante un video, en el que se ve un avión estallar en pedazos mientras cae el suelo, aseguraron ser los autores del atentado.



"Los soldados del califato han logrado derribar un avión ruso en la provincia del Sinaí", fue el mensaje que se transimitió en Twitter y la aplicación Telegram.,

Las autoridades egipcias y rusas salieron el sábado a desmentir que existiera la posibilidad de una vinculación terrorista con el ataque, y mantienen el discurso de no hablar de un posible ataque mientras se conozcan resultados de la investigación oficial.



"No podemos decir por el momento cuál será la hipótesis principal de la investigación", señaló Dmitri Peskov, portavoz de la presidencia rusa.



El Director Nacional de Inteligencia estadounidense (DNI), James Clapter, señaló en Washington que no había "signos por el momento" de que un acto terrorista fuera el origen de la caída del avión ruso.



Las potencias occidentales y Rusia, que tienen el objetivo común de derrotar al EI coinciden en que este movimiento extremista no tiene la capacidad militar para derribar un avión que vuela a aproximadamente 9 mil metros sobre el nivel del mar (30 mil pies de altura).



Sin embargo, no se descartan otras posibilidades, como la de la explosión de un artefacto explosivo o una bomba.



¿Las causas pudieron ser técnicas?



La empresa MetroJet salió de inmediato a descartar factores mecánicos o humanos como causa del accidente.



"La única causa que puede explicarlo es una acción mecánica

exterior en la aeronave", dijo el vicedirector general de la

compañía para vuelos, Alexánder Smirnov, según señala AFP.



"No puede haber tal conjunción de fallos de sistemas que lleven a

que el avión se desintegre en el aire", agregó.



Smirnov subrayó que, "incluso en caso de una despresurización

súbita, los pilotos podrían ponerse las máscaras de oxígeno y los

pasajeros también".



El Airbus volaba descontrolado antes de estrellarse en el Sinaí,

afirmó el vicedirector técnico, Andrei Averianov, en la misma

conferencia de prensa.



Dijo que, de acuerdo a la información del sistema de seguimiento

Flight Radar, "el avión redujo la velocidad más de 300 kilómetros

por hora en menos de un minuto y simultáneamente perdió 1,5

kilómetros de altitud".



Sin embargo, se empezaron a conocer algunos detalles en cuanto a la nave y la empresa, que no fueron mencionados por los propietarios de la aerolínea.



Por ejemplo, según cuenta la BBC Mundo, la esposa del copiloto del avión, Sergei Trukhachev, le dijo a la cadena NTV que, durante una llamada antes de que el vuelo saliera de Sharm el Sheikh, su marido se había quejado de la condición del avión, la cual "dejaba mucho qué desear".



La nave, que tenía 18 años volando, tuvo desperfectos en la cola en 2001, un daño que la empresa asegura haber reparado.

,

¿Por qué es importante determinar si fue un ataque?



Rusia está colaborando directamente con Siria para eliminar al Estado Islámico de su territorioy destruir al Califato. De confirmarse la autoría del ataque, pondría en una situación incómoda a Moscú, debido a que el siniestro sería visto como una consecuencia directa de si intervención en en el conflicto.



Además, se trataría de uno de los peores atentados del EI en contra de sus enemigos, lo que podría cambiar la estrategia en contra del grupo islámico extremista.



También tendría serias repercusiones para Egipto, específicamente para el turismo, uno de sus principales ingresos económicos golpeados desde 2011, cuando se inició la revolución contra Hosni Mubarak y toda la inestabilidad política surgida a partir de este hecho, como el golpe de estado contra Mohamed Morsi.



¿Qué información aportarán las cajas negras?



Las cajas negras, que están en manos de las autoridades, aclararán mejor el panorama de lo que sucedió realmente el sábado.



La primera de ellas graba lo que sucedió en la cabina desde el momento en que el vuelo partió. La segunda señala los datos técnicos en el instante del accidente: altitud, velocidad, presión, rumbo y aceleración.