J Balvin se siente elogiado por sus logros alcanzados

El cantante colombiano de música urbana J Balvin confesó este sábado a Efe sentirse "bendecido" por alzarse con el galardón "Nuevo Artista del Año" en los premios Latin American Music Awards, un premio que se suma a sus logros cosechados en su ascendente camino en Estados Unidos.



La gala celebrada el pasado jueves en Los Ángeles, California, coincidió con una presentación del músico en la ciudad de Chicago (Illinois), lo que impidió su participación en la premiación, no obstante se enteró del triunfo por el "estruendo" que escuchó desde la platea cuando se anunció al ganador, según reveló.



"Ha sido muy bonito ver cómo va creciendo el "fan base", como va creciendo la familia", dijo Balvin, en alusión a sus seguidores, a quienes llama "familia", porque "representan a la gente que realmente lo quiere y le apoya de corazón desde el día uno".



El galardón conseguido esta semana en el Dolby Theater de Los Ángeles no es solo reflejo de los éxitos en esta etapa de su trayectoria, sino también de su aceptación en suelo estadounidense, que por estos días recorre a raíz con su gira "La Familia", la primera que realiza como artista principal.



"Llevo doce años luchando por esto y en Estados Unidos finalmente se empieza a notar la fuerza de lo que está pasando", manifestó el cantante de 30 años, nacido en Medellín y cuyo periplo norteamericano comprende 18 ciudades y 11 estados.



Su más reciente sencillo, "Ginza", ocupa el primer lugar en tres categorías de la revista especializada Billboard y su videoclip rompió un récord en el canal Vevo como el más visto en las primeras 24 horas de ser publicado. En la actualidad supera las 153 millones de visitas.



"Saber que la gente realmente está conectada conmigo, me quiere y aprecia tanto al artista como a la persona es una gran bendición", manifestó el cantante, que esta semana acudió al programa "Today Show", de la cadena NBC, en el marco del Mes de la Herencia Hispana.



Calificado por Billboard como "el más grande descubrimiento de la música latina en muchos años", J Balvin animó a los hispanos residentes en Estados Unidos a que "luchen, nunca pierdan la esperanza y se apeguen a Dios y al universo para conseguir sus sueños".



En medio de los detalles finales de su próximo disco, cuyo nombre no desvela, el artista asegura que "mantenerse auténtico" ha sido un punto clave en su éxito, así como de poder seguir viviendo en su natal Colombia, "a pesar de las adversidades".



En compañía de la interprete Becky G, el artista concluirá su gira por EE.UU. el próximo 25 de octubre en San Diego, California.



