Registro premilitar abre con algunas denuncias

Centenares de estudiantes se presentaron este lunes en los diferentes regimientos del país para optar por un cupo para realizar la premilitar. En Santa Cruz, algunos de los chicos denunciaron que personas inescrupulosas estaban vendiendo espacios en las filas.



Luis M., estudiante del módulo San Isidro, dijo que un hombre le pidió 400 bolivianos para cederle su lugar, cosa que el joven no aceptó. Similar situación pasó otro muchacho que llegó junto a su progenitor desde el barrio Magisterio. La denuncia fue hecha en las afueras del cuartel de la Policía Militar.



En el Colegio Militar de Aviación la molestia pasaba por que hasta las 7:50 no se habían abierto las puertas para empezar a recibir a los postulantes, siendo que el horario para el inicio estaba fijado para las 7:30. Al final, los jóvenes ingresaron pasada las 8:00.



"Me vine ayer (domingo) junto con un compañero a dormir aquí (Colmilav). Espero que el sacrificio valga la pena ya que nos quedamos a la intemperie para poder ganar un espacio", comentó José Luis Limachi que llegó desde el barrio España.



Entre los requisitos más importantes figura la presentación de certificado de nacimiento, cédula de identidad, certificación de que el estudiante cursa el quinto grado en su respectivo colegio y certificado de buena conducta. La convocatoria va dirigida tanto a varones como a mujeres.