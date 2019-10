Lens y Antelo, las dos heridas poselectorales que agitan Beni

Tres meses y medio han pasado desde la elección de gobernador y alcaldes, pero en Beni —territorio de una de las más fuertes peleas políticas del país— hay al menos dos llagas abiertas con el cambio de mando: el ex gobernador opositor Carmelo Lens, que dormirá este fin de semana en una celda de Mocoví, y el alcalde electo de Santa Ana de Yacuma, Humberto Antelo, que no puede asumir el cargo porque tiene un juicio encima.



Cosa aparte el debate sobre la legitimidad de las causas, la suerte que ambos arrastran en la etapa poselectoral, heridas frescas, ha hecho que la capital de Beni y la principal ciudad de Yacuma convulsionen: el encierro de Lens reavivó la polarización y las protestas, y lo de Antelo ha derivado en una insólita toma —ya de varios días— de la Casa Judicial movima ejecutada por funcionarios y vecinos que retienen a un funcionario en una oficina.



“No me han citado. Sé que han ido a visitarme y a tocarme la puerta los policías. Y no creo que haya sido una visita de cortesía”, dijo ayer el exgobernador Ernesto Suárez, al salir de Mocoví tras visitar a Lens y poco antes de insinuar que la “cacería de brujas” no lo excluye. Que detrás de todo está el Gobierno y que el fin de los juicios es dar ‘muerte política’ a la oposición beniana.



Para el Gobierno —así lo ha dicho el ministro Carlos Romero— la suerte de Lens es ajena al quehacer del Ejecutivo nacional y obedece a una sobreentendida justicia independiente que investiga a los acusados.



La semana clave

La semana que empieza dirá si la fiebre de los conflictos sube. Guido Melgar, abogado de Lens, anunció ayer tres recursos para sacar de la cárcel a quien también es miembro del comité nacional del Movimiento Demócrata Social (MDS), partido del gobernador Rubén Costas.



Mañana, Melgar irá al Palacio de Justicia de Beni con un recurso de apelación bajo el brazo. “También vamos a solicitar un estudio grafológico para analizar esa minuta de transferencia ‘trucha’ con la que acusan al doctor”, explicó él. Documento de un jeep Suzuki que, supuestamente, prueba que Lens recibió en 2013 de manos de Luis Enrique Monasterio una movilidad para su uso particular a cambio de recursos para sus proyectos.



Además, pedirá al Ministerio de Justicia que le informe del plazo que tiene Lens para sacar su carnet de abogado para demostrar su profesión. Hasta que eso ocurra, las acaloradas amenazas de protesta de los simpatizantes del detenido recaen sobre Trinidad.



En el caso de Antelo, el miércoles se define su situación jurídicia en una audiencia que dirá si va a poder recibir su credencial de alcalde del municipio, que puede pasar su fiesta patronal —el próximo domingo— convulsionado