Joons Teodovich es el tercer encarcelado en el caso LaMia

Joons Miguel Teodovich Ponce, el supervisor de tránsito aéreo de Aasana que estuvo en Viru Viru el día que salió el vuelo de LaMia que se cayó en Colombia el 28 de noviembre de 2016, fue enviado al penal de Palmasola imputado por los delitos de lesiones graves y gravísimas, homicidio culposo, desastre en medios de transporte e incumplimiento de deberes.

El juez Martín Menacho encontró indicios suficientes para ordenar la detención preventiva de Teodovich, que se declaro, en reiteradas oportunidades, inocente y al mismo tiempo aseguró que las fallas observadas por la exoficial de Aro Ais Celia Castedo nunca le fueron informadas y que solo se enteró de las mismas al día siguiente del accidente en el que murieron 71 personas.



A la audiencia asistieron los fiscales Mirtha Mejía, Osvaldo Tejerina e Iván Ortiz, además de los representantes legales de los ministerios de Obras Públicas y de Transparencia. Junto a ellos también estuvo la delegada de Aasana, que aclaró que ellos son víctimas en este proceso.

La acusación

El fiscal Tejerina justificó la imputación contra Teodovich, en la que pide su encarcelamiento preventivo, indicando que él conoció el plan de vuelo irregular que permitió la salida del avión de LaMia y enfatizó, apoyado en normativas nacionales e internacionales, que el funcionario de Aasana podía, lo mismo que Celia Castedo, rechazar el trámite administrativo que tenía una serie de irregularidades y, por ende, evitar el vuelo.



Buena parte de las afirmaciones de Tejerina se basaron en la declaración del ex jefe nacional de Aasana Tito Gandarillas, que dijo en su testimonio que Teodovich no observó la negligencia en la que habría incurrido Castedo y él debía rechazar el plan de vuelo irregular.



Otras revelaciones

Durante la argumentación fiscal, se conoció que en el caso del vuelo chárter internacional debían estar presentes en pista inspectores de la DGAC y Aasana verificando que no existan irregularidades, como la que el copiloto muerto Ovar Goytia no estaba autorizado de hacer el vuelo