El Tigre busca su boleto a octavos

The Strongest se juega la chance de seguir con vida en la Copa Libertadores este martes ante Independiente Santa Fe, de Colombia (20:45 hb). Los dirigidos por César Farías necesitan ganar o empatar en tierras cafeteras para sellar su avance a los octavos de final del torneo continental.

El Tigre es segundo y tiene ocho unidades en el grupo 2 de la Copa, mientras que el elenco cardenal sumó siete puntos y el partido de mañana será decisivo para ambos. Los paceños fallaron la semana pasada ante Santos y deberán defender con todo el resultado en el Campín de Bogotá.

“Dependemos de nosotros para clasificar. Estamos en nuestra casa, acá no podemos perder la clasificación, no subestimamos al equipo boliviano, The Strongest es un buen equipo”, manifestó el entrenador argentino Gustavo Costas.

Mientras que el DT Farías afirmó que el equipo ya está definido y solo queda esperar la hora para jugar el compromiso. “Estamos fuertes, unidos como de costumbre. Este partido será una verdadera final para nosotros, los jugadores están listos para hacer historia”, dijo el llanero.