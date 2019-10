Turquía no pedirá perdón por derribar el avión ruso

El primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, reiteró hoy que su país no pedirá perdón a Moscú por derribar el bombardero ruso Su-24 y aseguró que las sanciones económicas adoptadas por Moscú contra Ankara "no doblegarán" a Turquía.



"Que nadie espere que Turquía pida perdón por el incidente con el avión ruso. Las sanciones contra Turquía no doblegarán nuestro país", dijo Davutoglu, de viaje en Azerbaiyán, en una intervención ante estudiantes de la Universidad ADA de Bakú.



El jefe del Gobierno turco insistió en que el Su-24 ruso invadió el espacio aéreo turco y fue derribado sobre el territorio de ese país, y no sobre Siria, como asegura Moscú.



Rusia acusa a Turquía



Rusia, que acusa a las autoridades turcas de haberla golpeado por la espalda, fue la que asestó "un golpe en el pecho" a Turquía al invadir su espacio aéreo, aseveró.



Por otro lado, Davutoglu volvió a señalar que la crisis con Moscú "puede resolverse mediante el diálogo" y recordó que Ankara rehusó en su momento adoptar sanciones contra Rusia, por su papel en la crisis de Ucrania, cuando sí lo hicieron otros países.



"Las sanciones de Rusia contra Turquía no doblegarán nuestro país", subrayó en cualquier caso el primer ministro turco.



Acusaciones de Putin contra Turquía



El presidente ruso, Vladímir Putin, volvió a cargar ayer contra Turquía y sus líderes, a quienes acusó de "llenarse los bolsillos con el crudo robado" en Siria e Irak por el Estado Islámico (EI).



Aseguró que Rusia no olvidará el derribo del Su-24, que tildó de "crimen de guerra", aunque aseguró que Moscú no recurrirá a las armas para responder a Ankara.



Advirtió, sin embargo, que la respuesta rusa no se limitará a las actuales sanciones económicas adoptadas contra Ankara, como la prohibición de determinadas frutas y verduras, y a la suspensión de los vuelos chárter, entre otras.



"Si alguien piensa que cometer un crimen de guerra y asesinar a nuestra gente le costará unos tomates, se equivoca. Les volveremos a recordar lo que han hecho y aún lo lamentarán más de una vez.

Sabemos lo que debemos hacer", recalcó en su tradicional discurso sobre el estado de la nación en el Kremlin.

