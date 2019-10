Kuczynski asumirá el poder del Perú este jueves

Pedro Pablo Kuczynski, asumirá este jueves la presidencia del Perú durante el periodo 2016-2021, en un frente a un Congreso en el que un partido opositor, el derechista Fuerza Popular, tiene la mayoría absoluta.



La juramentación será a partir de las 11:00 horas (16:00 GMT) en el Congreso, frente a seis testigos de honor que son: los presidentes de Argentina, Mauricio Macri; Bolivia, Evo Morales; Chile, Michelle Bachelet; Colombia, Juan Manuel Santos; Ecuador, Rafael Correa; México, Enrique Peña Nieto, y Paraguay, Horacio Cartes.



Kuczynski, de 77 años, ex jefe de gabinete y ex ministro de Economía, dará su juramento frente a la presidenta del Congreso, Luz Salgado. Y frente a los congresistas, de los cuales 73 de los 130 congresistas, pertenecen al partido de la excandidata presidencial Keiko Fujimori.



Después, el líder del partido Peruanos Por el Cambio (PPK, sigla forzada para que coincida con la de Kuczynski) dará su primer mensaje a la Nación. Se anticipó que en el discurso se tocaran los temas de seguridad ciudadana y la “revolución de servicios sociales”.

Kuczynski informó que el mandatario saliente, Ollanta Humala, políticamente aislado y hundido en la desaprobación popular, no asistirá al cambio de mando y solo participará en el tradicional Te Deum en la Catedral por el Día Nacional.



Tras la posesión, Kuczysnki les tomará juramento a los 19 miembros de su primer Consejo de Ministros, que estará presidido por el ex titular de Economía Fernando Zavala.



El nuevo gabinete tendrá que lidiar con una oposición fujimorista que asegura que no será obstruccionista pero que hasta ahora solo da muestras de hostilidad.



Los analistas señalan que Kuczynski y FP tendrán que acordar puntos básicos de cohabitación, pues de lo contrario habrá un permanente desorden y será difícil consolidar la gobernabilidad.



PPK tiene 18 congresistas, la agrupación izquierdista Frente Amplio 20, el partido populista Alianza Para el Progreso nueve y los partidos Acción Popular (centro) y Aprista Peruano (centro derecha) cinco cada uno.