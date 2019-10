Zambrana renuncia a la canción del mar por sentirse relegado

Fabio Zambrana, ex vocalista de la agrupación Azul Azul, reclamó en su cuenta de Facebook que no le asignaron un momento y espacio adecuado en la canción alusiva al Día del Mar. Por esta razón decidió salirse del proyecto.



"Les informo que no voy a cantar en la canción “Las Playas del futuro”, escrita en letra y música por Wally Zeballos, cantante de PK2. (...) Si algún día se realiza otra canción y me ofrecen una parte donde mi voz no sea relegada, cantaré con gusto", escribió el artista.



La canción es parte de un proyecto del Ministerio de Culturas y Turismo que reunió a más de 30 intérpretes de diferentes géneros musicales del país para hacer conocer el pedido de una salida libre y soberana al Océano Pacifico.



Conoce los cuatro motivos que hicieron que el autor de la exitosa canción "La Bomba" haya decidido no participar en el proyecto:



1. Conceden al cantante los últimos minutos del tema

?"Wally Zeballos (vocalista del grupo Pk2) me asignó una parte que quedaba al final de la canción, en el minuto tres, cuando la canción ya está terminando".



2. Niegan una parte de la canción en solitario para Zambrana

"Wally le asignó a cada uno de los cantantes una parte solista menos a mí. Las partes solistas, son muy importantes por que al cantar sólo, el público escucha la canción puede reconocer quien canta".



"A mi no me reconocería nadie por que yo cantaría en medio de un coro donde cantan los aproximadamente 30 invitados. Jamás en mi vida vi algo así, invitar a un cantante a participar en una parte donde nadie lo reconocerá".



3. Otorgan una parte insignificante al artista

"Sentí que la parte que me habían asignado en la canción era tan intrascendente que daba lo mismo que yo cantara o no".



4. Fabio Zambrana se sintió ofendido

"También sentí que era ofensivo hacerme cantar en una parte de la canción donde nadie me escucharía".



Finalmente, el artista cruceño recalcó que le hubiera gustado participar en el proyecto debido a que cree que el mar le pertenece a todos los bolivianos.



Más de 30 artistas bolivianos participarán en la canción

Entre los intérpretes invitados se encuentran: Los Kjarkas, Chila Jatun, PK-2, Jorge Eduardo, Marco Veizaga (María Juana), Matamba, Rodrigo Rojas, Juan Carlos Aranda (Irreversible), Grillo Villegas, Omar Gonzales (Octavia), Rubén Luna (Veneno), Fernando Rivero (Código Fher), Vico Paredes (Alcohólica), Gerardo Arias (Savia Andina), Pepe Murillo, Aldo Peña, Yalo Cuellar, Jorge Herrera (Sin Ley), Dante Uzquiano (Wara), Guisela Santa Cruz, Esther Marisol, entre otros artistas de gran renombre.