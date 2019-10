Por bloqueos, La Paz solo tiene conexión con Oruro

La terminal de buses de La Paz habilitó salidas solo a Oruro, debido a la protestas del sector de los transportistas pesados, que hoy cumplen su tercer día de bloqueos de carreteras por un reclamo impositivo. Decenas de pasajeros se han visto perjudicados por el conflicto.



Según comunicó el administrador de ese espacio, Juan Carlos Amatler, los viajes a otros puntos del país se mantienen suspendidos. Además existen empresas con buses de transporte internacional que no pueden cumplir con sus destinos.



"Las salidas se han restringido desde el domingo, el día lunes se ha dado luz verde para que salgan a Oruro. Este martes también están restringidas las salidas al interior, excepto a Oruro”, informó Amatler a la AMN.



La Policía Caminera reportó que en la vía a Oruro no se registraron bloqueos de parte del transporte pesado, mientras que algunas empresas de transporte venden pasajes “condicionados” hacia otros destinos por si se normalizan los viajes.



Afiliados de la Cámara Boliviana de Transporte Internacional realizan desde el fin de semana bloqueos en carreteras fronterizas y en inmediaciones de la Aduana de El Alto para exigir “la universalidad” de facturas en los descargos del Impuesto al Valor Agregado. El gobierno lo considera inviable.