Habrá nueva fecha para firma de paz en Colombia

Las FARC y el gobierno de Colombia, que lidera Juan Manuel Santos, ven improbable la firma del documento de paz pare el 23 de marzo, y abrieron la opción de prorrogar las negociaciones que llevan en Cuba desde 2012 para cerrar más de medio siglo de conflicto armado.



"Después de tanto esfuerzo, después de tanto tiempo, si no hemos llegado el 23 a un buen acuerdo, yo le digo a la contraparte "pongamos otra fecha", porque yo no voy a cumplir una fecha con un mal acuerdo", afirmó Santos.



Este jueves desde Cuba, el líder rebelde Joaquín Gómez, negociador de paz de las FARC, apoyó la posición del mandatario. "Nos parece que el presidente Santos ha actuado con objetividad y estamos de acuerdo con lo dicho por él, y pensamos que sí, que después del 23 puede haber un acuerdo", afirmó Gómez a la prensa.



En ese sentido, insistió en que "no hay condiciones" para culminar las negociaciones dentro del plazo de seis meses que se impusieron Santos y Timoleón Jiménez ("Timochenko") el 23 de septiembre en La Habana. "Estamos de acuerdo que de manera consensuada acordemos otra fecha", enfatizó Gómez.



Sin embargo, no existe, al menos públicamente, una nueva fecha en discusión y de su lado el grupo comunista ha señalado que espera que hacia finales de este año pueda afirmarse que "la guerra terminó".

El plazo del 23 de marzo había alimentado una expectativa mayor por la histórica visita que realizará el presidente Barack Obama a Cuba del 20 al 22 de este mes.



Sin definir aún zonas para desarme de las FARC



Actualmente las FARC y el gobierno están negociando el cese bilateral del fuego definitivo (que incluye el desarme de la guerrilla) y el mecanismo de refrendación de los acuerdos, últimos puntos del proceso de paz que acompañan Cuba, Noruega, Chile y Venezuela.



Desde hace ocho meses las FARC cumplen una tregua unilateral, y el gobierno mantiene suspendidos los bombardeos contra esa organización de unos 7.000 combatientes. Sin embargo, persiste el conflicto con la organización rebelde del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos de origen paramilitar.