9 frases de Carlos Mesa sobre el país, la causa marítima y Evo Morales

Carlos Mesa estuvo en la Red PAT y dio una entrevista al programa "No Mentirás". En ella, dio su punto de vista sobre varios temas que conciernen al país, su relación con el presidente Evo Morales y la causa marítima.



Te mostramos las 9 frases más destacadas del vocero de la causa marítima boliviana:



1. "Hay un principio y un final vinculado a la salud democrática"



2. “Lo preocupante (del referendo) es que el país ha vuelto a polarizarse”



3. “Hay que reconocer que la mitad del país sigue respaldando al gobierno de Evo Morales”



4. "Creo que Evo Morales es una de las figuras más importantes de la historia republicana del país (..) va quedar como un referente imprescindible para entender Bolivia"



5. “Creo que yo puedo contribuir al país como expresidente y como ciudadano, en ese sentido no quiero ser candidato a la presidencia en 2019"



6. "Si quisiera ser candidato a la presidencia estoy en todo el derecho del mundo como ciudadano"



7. “Si el presidente cree que ya no soy necesario en la causa marítima, voy a respetar su decisión”



8. “Si dejara de ser parte del equipo (de la causa marítima), como ciudadano voy a apoyar la causa marítima, al presidente Evo y al equipo”



9. "Tomo la palabra del presidente, que respeta el resultado del referendo"