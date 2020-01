Para el IICA el país no le saca provecho a la quinua

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) a través de su representante en Bolivia, Juan Risi dijo que el país no le saca provecho a la quinua, un cultivo altamente resistente a los cambios climáticos y bajo en demanda de agua, que también podría ser cultivado en valles y el oriente.





"Bolivia tiene de los mejores cultivos como la quinua, resistente, que tolera a las heladas, requiere muy poca agua para su producción, requiere para germinar, para florear y el llenado del grano (…). Creo que Bolivia no está explotando la quinua adecuadamente, creo que el más del 90 y 95% está concentrada en el altiplano", afirmó.





En criterio del investigador peruano, es momento que el país explote y use mejor su quinua y la lleve a valles y a zonas donde hay problemas de falta de agua como el Chaco, pero también que la emplee para alimentar a su población.





Perú desplazó desde mayo del año pasado a Bolivia como primer exportador mundial de la quinua con casi el 11% más de envíos que la quinua nacional a través de una agresiva campaña agrícola que garantizó dos cosechas al año no sólo en la zona altiplánica sino también en la sierra y la costa peruana.