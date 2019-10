TSE rechaza denuncia contra Idelfonso Mamani

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó la denuncia que presentaron los senadores Oscar Ortiz y Arturo Murillo contra el vocal Idelfonso Mamani, quien fue fotografiado haciendo campaña para el Movimiento Al Socialismo (MAS) en Potosí.



Los opositores acusaron a la autoridad de cometer “faltas muy graves”, debido a que antes de su postulación y elección como vocal, pintó paredes promocionando la candidatura de Juan Carlos Cejas a la Gobernación de Potosí.

La decisión de las autoridades electorales se fundamenta, según información del TSE, en argumentos constitucionales y jurídicos:



1.tLos hechos denunciados, como expresamente señalan los denunciantes, corresponden a un momento temporal anterior a la posesión y ejercicio del cargo del Vocal Mamani. En consecuencia, la Sala Plena del TSE no tiene competencia ni atribución para juzgar los hechos contenidos en la denuncia, por lo que no puede ni siquiera entrar a analizar su consistencia o inconsistencia.



2.tLos hechos denunciados tienen relación directa con el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos de acceso al cargo de vocal del TSE y causales de inelegibilidad. La verificación, comprobación, evaluación y revisión de tales requisitos y condiciones de elegibilidad es una competencia y atribución privativa de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en cuanto órgano constitucionalmente encargado de llevar adelante el proceso de selección de los vocales del TSE.



3.tDe acuerdo con la normativa vigente, la Sala Plena solamente puede admitir y sustanciar procesos disciplinarios contra vocales cuanto estos hayan cometido alguna falta en el ejercicio de sus funciones, lo cual no corresponde al caso del vocal Idelfonso Mamani, que fue designado como vocal el 8 de julio y tomó posesión del cargo el 10 de julio del presente.



La resolución de rechazo a la denuncia no fue firmada por el Vocal Idelfonso Mamani, por cuanto no participó en la deliberación de la Sala Plena, por ser la parte denunciada.