Insólita campaña para salvar a una youtuber

Marina Joyce es una conocida youtuber británica que en su canal da consejos sobre moda y belleza. Pero la joven, que tiene más de 700.000 seguidores, ahora se convirtió en tendencia por una insólita campaña en Twitter.



La campaña se desató debido a la preocupación de sus fans por su salud, que involucró hasta a la Policía.



Su último video de YouTube, publicado el viernes, generó especulaciones de todo tipo. Sus fanáticos advirtieron que tenía morenotes, parecía asustada, y se veía mucho más delgada.



Las imágenes dieron lugar a más de 17.700 comentarios. Las hipótesis eran que la habían secuestrado, que la estaban maltratando, y que tenía problemas con las drogas. También dicen que --en las filmaciones-- se ven objetos extraños como una escopeta y una máscara.



Preocupados, lanzaron en Twitter el hashtag #savemarinajoyce (salven a Marina Joyce).



Del lado de los incrédulos, están los que piensan que puede ser "el fake del año", es decir, que se trataría de una campaña falsa y engañosa. Otros sugieren que detrás de esto hay una estrategia de marketing, creada por la propia youtuber para hacerse más famosa, según publica Clarín.



Esta mañana, la chica transmitió en vivo a través de la plataforma Younow, ante más de 104.000 personas. Trató de tranquilizar a sus seguidores, con frases como "estoy bien, chicos" y "los amo mucho", que pronunciaba entre lágrimas.



Luego, agregó: "No puedo decir qué pasó, pero estoy bien". Sin embargo, la preocupación se mantuvo. "¿Por qué se la ve tan asustada?", preguntó uno de sus fans. Incluso, muchos creen que en un momento, cuando tose, dice la frase "help me" (ayudenme).



La policía del barrio de Enfield de Londres fue hasta la casa de la joven. “Agentes han visitado a la usuaria de YouTube Marina Joyce. Está a salvo y bien”, publicaron en Twitter.



Los efectivos detallaron al diario español El País que la visita se debió a la "preocupación ciudadana".

