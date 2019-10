Guaraníes quieren a las petroleras fuera de las áreas protegidas

El pueblo guaraní alista una acción jurídica contra el Gobierno nacional para evitar la aplicación del decreto supremo que autoriza la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas protegidas.



Tomás Araray, presidente del Consejo de Capitanes Guaraníes de Tarija, dijo que no están de acuerdo con esa normativa gubernamental por considerar que atenta a las reservas de flora y fauna en el país.



Según Araray, la exploración y explotación de hidrocarburos en las áreas protegidas generará contaminación ambiental, como ahora sucede con los pasivos en la región del Chaco tarijeño.



El pueblo guaraní también trabaja en una propuesta a ser definida en una reunión nacional a efectuarse del 2 al 3 de julio en Tarija.



Por su parte, el ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Alberto Sánchez, afirmó que la exploración en una parte de la Reserva de Flora y Fauna de Tariquía, donde se encuentra el área petrolera de San Telmo, no tendrá efecto negativo porque el Ministerio de Medio Ambiente y el Sernap tendrán el control de las actividades que realice la empresa petrolera, a través de un permanente monitoreo.



Sánchez agregó que esto no debe alarmar, ya que en otros países del mundo se convive con la actividad de exploración y de explotación petrolera en áreas protegidas.



El Decreto Supremo 2366 fue publicado el 20 de mayo de 2015 y es el que establece medidas para el aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos en todo el territorio nacional.