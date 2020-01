La leyenda del cine ‘respira’ en Bolivia

No lo dijo ni en las redes sociales. Morgan Freeman llegó a Santa Cruz de la Sierra silencioso, así como lo hizo en Guatemala. Pero el dato se filtró y Sociales&Escenas del diario EL DEBER lo lanzó ayer en primicia en la web. Pronto, otros diarios en Bolivia se hicieron eco de la nota y así se supo poco a poco en el transcurso del día.

Aquí, todo lo que tenés que saber

La estrella hollywoodense, de 79 años, llegó el jueves a la urbe cruceña. Una vagoneta beige, con ventanillas oscuras, lo llevó del aeropuerto Viru Viru hasta las afueras de la ciudad y lo dejó en el lujoso hotel Radisson del Urubó. Allí, donde antes descansó Ricky Martin y Fher, de Maná, no pidió nada excepcional.



Ingresó por la puerta trasera del hotel a eso de las 20:00. Dos ejecutivas bolivianas tuvieron la dicha de darle la bienvenida. Según ellas, él se mostró atento y educado, y devolvió el gesto con un apretón de manos. Después subió hasta el piso 7.



No pidió nada para cenar y durmió en la suite Diamante. Ayer, alrededor de las 9:00, sorprendió a todos los visitantes del hotel porque se dirigió al restaurante y pidió algo para desayunar. Ante las miradas que no lo dejaban de seguir, él extendió un saludo: “Hello. Good morning”. Degustó una selección de comidas del bufé principal. Su guardaespaldas nunca se despegó de él. Nadie se acercó a pedirle una selfie ni mucho menos un autógrafo. Después se retiró. No bajó para almorzar y en la noche se supo que se estaba preparando para una sesión de masaje con la experta Giovanna Moreno.

La visita de Freeman ya estaba anunciada

Según una fuente local, el hotel Radisson recibió una llamada de National Geographic para reservar 17 habitaciones. Eso sucedió hace un mes. Las fechas solicitadas fueron para este mes.



La celebridad estadounidense se quedará hasta mañana en la capital oriental. Se presume que este fin de semana el también ganador del premio Óscar (Million Dollar Baby) rodará un par de escenas que corresponden a La historia de Dios, la serie de NatGeo que se emite en dicho canal.



La ministra de Comunicación del gobierno boliviano, Gísela López, indicó que el actor de Invictus se reunirá con el presidente Evo Morales desde las 8:00, a puertas cerradas, en el barrio Las Palmas. “Tenían que hacerlo ayer, pero el señor Freeman pidió que sea hoy porque quería descansar para recuperar energías”, sostuvo la autoridad.