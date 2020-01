Imágenes muestran cómo fueron detenidos

Enmanillados, tendidos boca abajo y con un arma apuntándolos, así carabineros de Chile detuvieron a los nueve ciudadanos bolivianos en frontera. Hoy la justicia dispuso que permanezcan en celdas de Alto Hospicio mientras se realicen las investigaciones.

La imagen fue difundida hoy durante la formalización de los dos militares y siete funcionarios de la Aduana Nacional por el fiscal Hardy Tórrez. Los acusan por los delitos de robo con intimidación y violencia; portación y tenenecia ilegal de armas; y contrabando.

Isabela Alejandra Peña Sifuentes, magistrada del juzgado de garantía de Pozo Almonte, justificó la decisión de dictar detención preventiva, debido a que "hay peligro evidente de fuga porque ninguno de los imputados mantiene domicilio o arraigo dentro de territorio chileno".

Sara Luz, madre de Carl Luis Guachalla Rada, uno de los siete funcionarios de la Aduana, expresó su preocupación por la situación de su hijo. Explicó que hoy en la tarde los familiares se reunirán con autoridades para conocer lo que sucede.

"Este rato me han dicho que a mi hijo le han dado detención preventiva. No me han dicho nada, solo que espere el juicio a las 17.00 nos han citado en la Aduana. Nos han pedido paciencia, nos han dicho que hoy mismo iba a tener a mi hijo", expresó entre lágrimas en contacto con radio Erbol.

Claudio Vila, abogado contratado por el Gobierno boliviano, anticipó que se apelará la decisión, debido a que se considera injusto el accionar de carabineros y se ratifica que la intervención a los camiones fue en territorio boliviano.

"Nosotros mantenemos la teoría de que no ha habido delito, los ciudadanos fueron detenidos en territorio boliviano, ayudados por una turba de ciudadanos chilenos. Lo primero que vamos a hacer es apelar la decisión de la magistrada", anticipó.

Existe un plazo de cinco días para formular un cambio de la decisión de la magistrada. "Es grave lo que ha ocurrido, no por ser extranjeros o por no tener domicilio no pueden cumplir otra medida que no sea la detención preventiva", agregó Vila.

Los nueve detenidos son: Carlos Calle Soliz y Alex Johnny Carvajal Uchani (capitán y suboficial), David Quenallata Laurel, Carl Luis Guachalla Rada, Juan José Tórrez Gonzales, Ediberto Raúl Flores Mamani, Arsenio Choque Gonzales, Brian Leandro Quenallata Mendez y Diego Guzmán.

Video del anuncio de apelación: