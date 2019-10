Ven falta de reglas claras para la inversión foránea

La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) calificó de positiva la iniciativa asumida por el vicepresidente, Álvaro García Linera, de proponer a Bolivia como refugio para la inversión extranjera, pero ve que la falta de reglas claras y la burocracia en la gestión pública condicionan este propósito.



Para el presidente de la Cainco, Jorge Arias Lazcano, no se puede quitar méritos a los logros del Gobierno en lo relativo a la estabilidad política, social y económica y que hoy Bolivia es un lugar atractivo y con muchas oportunidades en sectores que todavía no son industrializado, pero que la burocracia en la gestión estatal y la inseguridad jurídica son los factores que desmotivan el interés de los inversores extranjeros.



"Los capitales se asientan donde hay oportunidades de negocios y en todo el mundo se está ofreciendo lo mismo. Bolivia muestra una madurez política y expansión en lo macroeconómico y esas son potencialidades que hay que aprovechar", puntualizó Arias.



Consejo Empresarial de América Latina (CEAL)



En la junta ampliada que tuvo lugar en Santa Cruz, el vicepresidente, Álvaro García Linera, mostró los alcances del Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo e hizo hincapié en el crecimiento alcanzado por Bolivia pese a la caída internacional del precio del crudo, la baja mora y solidez del sistema financiero, la reducción de la extrema pobreza, la industrialización y la proyección de inversión pública en el orden de $us 13.000 millones hasta 2020.