2 muertos en producción de un filme de Tom Cruise

Dos personas murieron este viernes al accidentarse una avioneta en una zona montañosa de Colombia. La aeronave trasladaba a miembros de la producción de la película "Mena", que protagoniza Tom Cruise, informaron autoridades locales y Universal Pictures.



"Nuestros corazones y plegarias están con los miembros de la producción y sus familias en este momento difícil", señaló en un comunicado Universal Pictures, que produce el filme Mena, del realizador Doug Liman.



La avioneta "se accidentó en el municipio de San Pedro de los Milagros (departamento de) Antioquia, en una zona montañosa alrededor de la 5:30 de la tarde (18:30 HB)" del viernes, según explicó Uriel Bedoya, vocero de la Aerocivil.



La aeronave se precipitó entre verdes colinas de la cordillera de los Andes colombianos, entre los municipios de San Pedro de los Milagros y San Gerónimo, en su trayecto desde Santa Fe de Antioquia al aeropuerto de Medellín.



En el accidente fallecieron dos estadounidenses, Alan David Purwin y Carlos Berl, mientras que Jimmy Lee Garland, que piloteaba el aparato, fue rescatado con vida y trasladado al hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, informaron fuentes de Aerocivil.



Un sobreviviente



Jimmy Lee Garland "se encuentra estable según el último reporte", agregó la institución aeronáutica.



Gilberto Mazo, funcionario del Departamento de Prevención de Desastres de la región de Antioquia (DAPARD), explicó que el piloto se encontraba consciente en el momento de su rescate, con fracturas en la cadera y miembros inferiores entre otras lesiones, y en la madrugada del sábado fue sometido a una cirugía.



"No había nada que hacer por ellos (los dos fallecidos). El otro decía: "sáqueme de aquí"", dijo a la AFP José Ramírez, un vecino de la zona que acudió a rescatar al herido, quien quedó atrapado entre los restos de la aeronave.



"Lo sacamos con una cobija, hasta que llegó la ambulancia por él", explicó. Los cuerpos de los fallecidos, en tanto, fueron rescatados la noche del viernes y trasladados a la morgue de Medellín.



Las autoridades coinciden en que a la hora del accidente las condiciones meteorológicas eran buenas y todavía no había anochecido. Efectivos de la policía, la Fiscalía y de la unidad de investigación de accidentes de Aerocivil se encuentran en la zona investigando las causas del siniestro.



Hipótesis



Según fuentes de Aerocivil, una de las hipótesis es que "la aeronave posiblemente perdió altura en una zona montañosa". "Tenemos reportes que a esa hora había fuertes vientos, pero no sabemos si esa fue la causa que les ocasionara inconvenientes en el vuelo", agregó.



Steve Gatena, presidente de la compañía Helinet Aviation -dueña de la avioneta accidentada-, afirmó que el fallecido piloto Alan Purwin, fundador de la compañía, "fue tanto un pionero en la industria fílmica como un comprometido filántropo".



Según Gatena, Purwin fue el único piloto de películas de Hollywood en volar a lo largo de toda China.



Cruise, quien está en Colombia desde el 20 de agosto, graba escenas para un filme basado en la vida del piloto estadounidense Barry Seal, quien trabajó para Pablo Escobar, capo del cártel de la cocaína de Medellín abatido en diciembre de 1993.



En el filme "Mena" ("Al filo del mañana"), dirigido por Doug Liman, participan también Sarah Wright y Jayma Mays.



Puedes leer: Tom Cruise, en el círculo del narco Pablo Escobar