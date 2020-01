Tras la separación de su pareja por tres años, Giscard Riss, se la ve tranquila y en paz con ella misma.

Alexia Viruez, miss Bolivia 2012, modelo y presentadora del programa Enhorabuena, de la red nacional PAT, le contó a Sociales&Escenas que desde hace un par de meses se encuentra separada del padre de su hija, Alessandra (1), pero aclara que terminaron la relación en buenos términos.

“La tercera separación es la vencida”, bromea Alexia y luego, en tono más serio, la magnífica de Pablo Manzoni agrega: “El amor entre nosotros se acabó, teníamos intereses diferentes”.

Asegura que no fue un problema de infidelidad, celos ni nada por el estilo. Le queda la tranquilidad de haber hecho todo lo posible, muchas veces, para mantener unida a su familia. “Pasamos cosas complicadas como pareja. La situación se hizo inaguantable, me tomó mucho tiempo tomar esta decisión”, asegura Alexia, que a los 23 años habla con la madurez de una mujer adulta. Y así, con esa misma madurez, enfrenta la crianza de Alessandra, que no verá a sus padres enemistados, ambos le dedican todo el tiempo posible, sin prohibiciones. Ahora ella vive sola con su hija, que es su “mayor bendición y su principal motivación para seguir adelante”.

Por ella continuará ganándose su espacio en las pasarelas nacionales y en la pantalla chica.

Sobre lo que sucederá con Alexia Viruez en adelante, la exmiss Bolivia asegura que es un buen momento para reinventarse y por eso muy pronto dará sorpresas a sus seguidores; sin embargo, primero debe asentar bien sus ideas y luego concretarlas.