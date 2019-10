Costas dice que el TSE no busca 'complacer' a nadie

"El Tribunal Supremo Electoral no trabaja para complacer o desagradar a ninguna autoridad y a ningún ciudadano", aseguró el vicepresidente de esa instancia, Antonio Costas. En la víspera se envió una carta al presidente Evo Morales para recordarle que debe respetar la norma.



La autoridad explicó, a radio Fides, que los vocales trabajan "en el cumplimiento de lo que establece la normativa y las atribuciones que por ley nos corresponden. Entonces, en eso estamos siendo muy cuidadosos".



Conoce más: El ‘vice’ dice que el No pone en riesgo la ‘unidad’



El primer mandatario dijo en un acto público que "aunque el Tribunal Supremo Electoral me castigue, no importa. Hasta ahora hemos ganado seis elecciones", a tiempo de desear que el Sí gane con un 70 % en el referendo de febrero.



El vocal dijo que "cuando concluya este evento electoral, cuando ya se conozcan los resultados, la misma confianza de los actores políticos, de la ciudadanía, van a tener otra visión de lo que es el Órgano Electoral (Plurinacional)".



Lee también: TSE le recuerda a Evo que debe acatar el reglamento



La misiva enviada a Morales resaltaba: "exhortamos a su autoridad, así como todas las autoridades y representantes de los diferentes niveles del Estado a respetar la institucionalidad, la autonomía y la jerarquía del Órgano Electoral".