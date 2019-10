M83 y Haim se unen para crear la banda sonora de la película Insurgente

La banda francesa M83 y la banda californiana Haim, colaboraron conjuntamente en el tema “Holes In The Sky” ("Agujeros en el cielo"), que se encuentra incluido en la banda sonora de la saga Insurgente.



La nueva película, protagonizada por Shailene Woodley y Theo James, será lanzada digitalmente este próximo 17 de marzo.



Después de que la banda sonora de la primera película tuviera la colaboración de Tame Impala y Kendrick Lamar, en esta nueva entrega habrá otra sorpresa: aparece la canción “Never Let You Down” ("Nunca te voy a decepcionar") firmada por Woodkid con la colaboración de Lykke Li.



Insurgente es la segunda película de la franquicia Divergente. Será estrenada a nivel mundial en 3D y 2D el 20 de marzo. El film llegará a nuestro país un día antes y estará disponible en todos los cines del país mediante la distribuidora Manfer Films.



La Película está basada en la novela best- seller de Veronica Roth.



Mira la lista completa del soundtrack Insurgente:



-t“Holes in the Sky” – M83 with HAIM

-t“Blood Hands”- Royal Blood

-t“Never Let You Down” – Woodkid featuring Lykke Li

-t“The Heart of You” – Anna Calvi

-t“Sacrifice” – Zella Day

-t“Carry Me Home” – SOHN

-t“Warriors” – Imagine Dragons

-t“Convergence” Score Suite from "Insurgent" –Joseph Trapanese