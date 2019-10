Vigilia de universitarios cumple su segundo día

Estudiantes de la carrera de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) continúan con su vigilia, por segundo día consecutivo, en las puertas del vicerrectorado, ubicado al frente de la plaza 24 de Septiembre.



Los protestantes han anunciado que la vigilia continuará mientras las autoridades no se comprometan en aprobar el rediseño de la malla curricular, el cual viene siendo analizado desde hace tres años y exactamente hace un año pasó al Ilustre Consejo Universitario (ICU), que al parecer no lo ha anotado en su agenda.



Autoridades en silencio



Desde la toma de la infraestructura universitaria ninguna autoridad de la universidad estatal se ha manifestado con respecto al tema. Este medio intentó comunicarse con el vicerrector de la Uagrm, Oswaldo Ulloa; sin embargo, la autoridad moreniana no atendió al llamado telefónico.



Universitarios anuncian nuevas tomas



Mientras tanto, desde la vigilia, los estudiantes advirtieron intensificar sus medidas de presión, no descartan la toma de los módulos.