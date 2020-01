Evo alaba su gestión y ve cuatro temas pendientes

En un mensaje con menos confrontación y ordenado en los ámbitos social, económico y político, el presidente Evo Morales declaró que su Gobierno es el mejor de la historia porque hizo en 11 años todo lo que los demás no pudieron hacer en 180 de vida republicana, aunque admitió que hay temas pendientes relacionados con el de la “microcorrupción”, la falta de empleo, la deserción escolar y la dispersión de los médicos.



Como no ocurrió en otros años, el mensaje tuvo más foco en los logros,principalmente económicos, lo que le dio un perfil más técnico. El presidente no confrontó, mencionó muy poco a la oposición.

El discurso duró cuatro horas y 20 minutos, y aunque los mensajes de Morales cada 22 de enero siempre superaron las tres horas, el de ayer fue el tercero más largo de su gestión.



El año pasado rompió récords con cinco horas y 47 minutos; mientras que el de 2014 fue un poco más largo que el de este domingo, con cuatro horas y 38 minutos.

Un hecho que se repitió fue que comparó los logros de su última gestión, no con la anterior, sino con la época de gobiernos anteriores.



La diputada opositora Ximena Costa criticó este hecho. Aseveró que "ha sido un informe más descabellado de las últimas gestiones. Fue algo tremendamente forzado". Lamentó que no reconociera que es ahora autoridad gracias a esa vieja época republicana.



Resaltó que el corredor biocéanico ya no es solo un sueño, hoy se consolida como realidad; la reducción de la extrema pobreza un 16,8% y de la pobreza moderada un 60,6%. Que con el Atpdea se exportaron 8 mil millones de dólares a EEUU, y ahora en 11 años el gobierno del MAS superó los 10 mil millones. Que el crecimiento del país dobló al 2,8% de la época republicana, alcanzando el 5%. Hay 260.000 empresas privadas, frente a las 63 mil que había antes.



El analista Carlos Cordero manifestó que el discurso no incursionó lo suficiente en la parte económica, que “es uno de los puntos débiles del Gobierno, y como está el escenario internacional, "significará que vivimos en una situación de crisis".



Previamente, Morales había recorrido por datos políticos en los que destacó por ejemplo los números que sustentaban que tuvo más participación de mujeres y de jóvenes entre sus ministras y en espacios en la Asamblea Legislativa.

"Más de cuatro horas de discurso y nada nuevo", escribió el senador opositor Óscar Ortiz en su cuenta de Twitter, atribuyendo eso a "la decadencia de Evo Morales".

El mandatario admitió que le preocupa que hay temas en el área social que quedan pendientes para el Gobierno. Por ejemplo, los altos niveles de deserción escolar y la dispersión de los médicos en el área de la salud.

"La tasa de desempleo bajó del 5,4% al 3%", señaló. El presidente admitió que eso se debe mejorar aún más.



Lo dijo a EL DEBER, en una entrevista exclusiva, y lo repitió ayer: “Pese a los esfuerzos aún no se ha logrado erradicar la microcorrupción que existe". Estableció que no se genera en mandos altos del aparato estatal, sino en los funcionarios.

En ese ámbito, hizo uno de los anuncios importantes. “Siempre dejamos que el ministro o la ministra elija, ahora no, el presidente y vicepresidente va a elegir quién será el jefe de la unidad de transparencia”.



Doria Medina opinó que el discurso del mandatario "ha estado orientado a mostrar su deseo de querer eternizarse en el poder".

A su juicio, la democracia en Bolivia está "en terapia intensiva" por la intención de Morales y sus partidarios de permanecer en el Gobierno por muchos más años, algo que, según el opositor, "tiene el rechazo de la población".

El vicepresidente

El vicepresidente Álvaro García Linera fue el que se encargó de lanzar los dardos políticos. Puso énfasis en los errores cometidos por las “minorías corruptas” y que derivaron en la subasta de la soberanía en Bolivia. “La derecha nacional y mundial ya no tiene un proyecto político movilizador en torno al cual convocar las esperanzas de la población”, puntualizó.

Descalificó a representantes políticos del troskismo y de otras corrientes de opinión, señalando que al final cayeron en la prebenda y en la distribución de pegas.



“No faltaron seudo-socialistas, troskistas que comercializaron sus armas por una consultoría o viajes pagados. Defensores de los privatizadores. En palabras de ellos, el neoliberalismo era tren en marcha. Por eso argumentaban que era mejor subirse al tren, asesorar a ineptos ministros y poco a poco reducir ese tren neoliberal”, añadió el segundo mandatario del país