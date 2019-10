¡Hay imilla para rato! Dan de alta a Santalla

"Siempre que aumentes sueldos, señora", respondió David Santalla ante la consulta de una periodista: "¿Hay imilla para rato, don David?". Hoy fue dado de alta del Hospital Arco Iris, luego de 30 días de permanecer internado por un accidente vascular cerebral.



"No he visto en otra parte mejor tratamiento médico, mejor trato como el que me han dado. Si Dios escuchando, que escuche. ¡Les agradezco tatito!", dijo el actor visiblemente emocionado en un breve contacto con medios de comunicación de La Paz.



El director del nosocomio, Ramiro Narváez, informó que el reconocido actor boliviano respondió bien a todo el tratamiento y los cuidados que se le dio en el Hospital y aseguró que su pronóstico de vida es muy bueno.



"Don David retorna a su casa, después de haber permanecido 30 días en nuestro Hospital. Tendrá que haber un tiempo de fisioterapia para lograr un cien por ciento de su recuperación, pero según el diagnóstico tiene un pronóstico vital muy bueno y sin ninguna secuela", dijo el médico.



Su recuperación, según el plantel de galenos, requerirá entre unas cuatro a seis semanas, sobre todo para recuperar la fortaleza en sus extremidades. Su familia anticipó que volverá a actuar como es su deseo.



"Estamos muy agradecidos por todo el apoyo, por las cadenas de oración y porque sabemos que, como mi papá, solo uno cada cien años. Mi papá tiene mucha motivación y agradecemos a todo un país por el respeto y cariño", sostuvo su hijo Yúngaro. ,