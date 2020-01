¿Conoces estos 9 datos curiosos sobre el espacio?

Cada vez los científicos nos sorprenden con más descubrimientos sobre el Universo y es muy difícil "estar al día" con toda la información astronómica que se publica.



Pone a prueba cuánto sabes sobre el espacio con estos 9 datos curiosos:



1. Ahora mismo estás a solamente 100 kilómetros del espacio, si avanzaras en línea recta hacia el cielo. La Federación Aeronáutica Internacional ha establecido la línea de Kármán a una altitud de 100 kilómetros como el límite entre la atmósfera y el espacio.



2. Nuestra galaxia (la Vía Láctea) y la galaxia más cercana (Andrómeda) se están moviendo la una hacia la otra y está previsto que algún día colisionen. Suena aterrador, pero el espacio entre planetas y estrellas es tan vasto que prácticamente hay pocas posibilidades de que los planetas choquen.



3. En nuestro Sistema Solar, Venus es el más brillante. Su resplandor se debe a la capa gruesa de nubes que es capaz de reflejar una gran cantidad de la luz del Sol que le llega.



4. Hace 65 millones de años, cuando se creó el Universo, la explosión del Big Bang equivaldría a la explosión de nada más y nada menos que 10 millones de bombas de hidrógeno a la vez.



5. Si el sol desapareciese de golpe, tardarías 8 minutos en darte cuenta. Porque ese es el tiempo que tarda en llegar la luz del sol hasta nuestro planeta.



6. La luz que vemos de las estrellas tiene millones de años de antigüedad, estamos viendo atrás en el tiempo, literalmente. Algunas de esas estrellas ya murieron pero su luz sigue viajando y por eso la podemos observar.



7. Júpiter es el más grande de los planetas de nuestro Sistema Solar. Para abarcar su diámetro, se necesitarían ¡12 Tierras!. Los días en este planeta tan sólo duran 9 horas y 55 minutos pero los años ahí equivalen a 12 años terrestres.



8. El universo tiene una edad de 13.700 millones de años. El descubrimiento se logró gracias al telescopio espacial Hubble.



9. ¿Cuál crees que es el centro del Universo? No es ni la Tierra, ni ningún otro planeta, galaxia, sol ni nada en particular, simplemente el Universo no tiene un centro.

