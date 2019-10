Incendio provoca alarma en una fábrica de Warnes

Un incendio de basura en la parte trasera de una fábrica de hielo, ubicada en el ingreso al municipio de Warnes, asustó a los vecinos de la zona, que ante el temor de que las llamas se propaguen y afecten a los inmuebles cercanos, llamaron a Bomberos de la Policía para pedir auxilio.



No obstante, no fue necesaria la presencia de los efectivos, pues las llamas fueron controladas rápidamente con la ayuda de un grupo de personas. Con mangueras en manos enfriaron las brasas que quedaron, evitando así un incidente mayor.



El comandante de Bomberos, Fernando Peláez, dijo que el incendio no pasó a mayores, gracias a la oportuna reacción de la gente.