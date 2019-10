El MAS mueve fichas para habilitar candidatura de Betty Tejada

La exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Betty Tejada está cerca de ser candidata a asambleísta departamental de Santa Cruz, esto tras el veto impuesto a su candidatura a concejal por el municipio cruceño, tras una normativa emitida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).



El candidato a gobernador del MAS en Santa Cruz, Rolando Borda, confirmó que Tejada es una de las opciones para incluir en la plancha oficialista para las elecciones departamentales del 29 de marzo de 2015.



“La compañera (Tejada) es valerosa, su aporte es valeroso para el departamento de Santa Cruz, sobre todo el tema de gestión”, afirmó Borda a la red UNO.



Además se conoció que ya estaría confirmada la candidatura de Isaac Ávalos a primer asambleísta departamental por Santa Cruz.



El oficialismo no impugnará al TSE



El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó este miércoles en La Paz que ni el Órgano Ejecutivo ni la Asamblea Legislativa apelarán la circular del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que prohíbe a los asambleístas nacionales de la gestión 2010-2015 ser candidatos a los diferentes cargos, exceptuando gobernaciones y curules para las Asambleas Departamentales, en las elecciones subnacionales de 2015.



García dijo que si algún candidato se ve afectado por esta circular, tiene el derecho de acudir al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para apelar la prohibición.



"Como Gobierno no vamos apelar y vamos a cumplir lo que ellos han decidido (…). No podemos hacer nada más, ni vamos hacer nada más", afirmó García en conferencia de prensa, según publica ANF.