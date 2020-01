Ruta al norte se mantiene cerrada en Santa Fe

Se mantiene el bloqueo de la carretera al norte a la altura del distrito de Santa Fe, aunque una comisión de los sectores sociales de San Juan (Ichilo), que llevan adelante esta medida de presión, asistirá a dialogar con la Gobernación por el tema de la regalías.



Los pasajeros se mantienen perjudicados en esta jornada, pero que los que estaban varados ayer lograron pasar esta madrugada, luego que los manifestantes decidieron dar paso durante dos horas, desde las 02:00 hasta las 04:00, para evitar que los ciudadanos no sigan sufriendo las inclemencias del tiempo



La alcaldesa Blanca Salvatierra, informó que las bases exigen que sea el gobernador Rubén Costas quien los atienda y dé solución al problema. También resolvieron de que no se levante el bloqueo hasta que se tenga un acuerdo definitivo con la autoridades departamentales.



La reunión está prevista para las 9:30, pero los dirigentes indicaron que aguardarán la reunión durante todo el día en la capital cruceña, pero si es que no encuentran una respuesta positiva a sus demandas radicalizarán más sus medidas. Las autoridades de San Juan exigen recursos de las regalías desde la gestión 2014 y el cumplimiento de algunos convenios que no se les ha cumplido.



El asesor de gestión de la Gobernación, Víctor Hugo Áñez, calificó la posición como intransigente y sostuvo que en la reunión anterior, había un buen avance de la agenda, según el acuerdo con Amdecruz.