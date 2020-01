Soya, oro, estaño, plata y GLP, con mayor repunte exportador

Entre enero y octubre de este año, las exportaciones de los productos manufacturados bolivianos tuvieron un incremento de un 5,2% en valor, respecto al mismo periodo de 2015.Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), destacan la soya, el oro metálico, el estaño metálico y la plata metálica, que registraron volúmenes récord de exportación.Los productos manufacturados subieron en valor, de $us 2.154 millones a $us 2.265 millones. También hubo un aumento en el volumen exportado, de 2.119.000 toneladas a 2.563.000 toneladas, registrando un incremento del 21%, según el Ministerio de Economía.“Cabe destacar el notable incremento de las exportaciones de gas licuado de petróleo (GLP), que creció un 240% en volumen y 152% en valor, a octubre de 2016, esto como resultado de la puesta en marcha de las plantas separadoras de líquidos de Río Grande en Santa Cruz y de Gran Chaco en Tarija”, resalta este ministerio.La soya y los preciosDe acuerdo con las cifras del INE, las ventas externas de soya y productos de soya ascendieron a 2.041.000 de toneladas a octubre 2016, cifra mayor un 23% con relación al exportado en similar periodo de 2015 (1.654.000 toneladas), equivalentes a $us 786 millones.El gerente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Edilberto Osinaga, destacó estas cifras del comercio de la soya, producto de la “leve mejoría” de los precios internacionales.“Sin embargo, estos datos de exportaciones reflejan la cosecha de verano. Aún no la de invierno 2016. Ojalá que se siga recuperando y ojalá que nos siga yendo bien. Pero de la cosecha de invierno se ha perdido más de la mitad. En algún momento, estas pérdidas se van a reflejar, pero ojalá sea compensado por los precios. Nadie quiere recibir menos plata. Lo importante es la cantidad de recursos que recibamos”, argumentó.Saldo comercial deficitarioAunque el panorama de ciertos sectores es alentador, en general, entre enero y octubre de 2016, el desbalance comercial de Bolivia sigue creciendo. Los datos del INE muestran que, entre enero y octubre, la balanza comercial es deficitaria por $us 782 millones.Mientras que las exportaciones cayeron de $us 7.634,4 millones en 2015 a $us 6.056,2 millones a 2016, una diferencia negativa de $us 1.578,2 millones. Las importaciones también bajaron de $us 7.985,1 millones a $us 6.838,5 millones, una diferencia negativa también de $us 1.146,6 millones.Las grandes categorías que registraron un saldo comercial negatyivo, fueron: Bienes de capital, Equipos de transporte; y Artículos de consumo