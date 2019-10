Evo invoca "la fuerza de la razón" en reclamo de mar

El presidente Evo Morales dijo hoy en Roma que en la cuestión marítima con Chile debe imperar "la fuerza de la razón" y, en este sentido, aseguró contar con el apoyo de "casi todo el mundo", hasta del pueblo chileno.



El mandatario repasó los que a su juicio son los cuatro temas pendientes en América: "Ya está en vías de solución Cuba y Estados Unidos, también la paz en Colombia (...) Otro tema es el de Malvinas con Argentina y el mar para Bolivia".



"Quiero decir que estamos en tiempos de paz. No estamos en tiempos de invasión, para una dominación. De integración. Para un trabajo de complementación. Estamos en tiempos de interacción para la liberación de nuestros pueblos", dijo en entrevista con Efe en Roma, una de las etapas de su gira europea.



Para el mandatario boliviano esa es "la gran fortaleza que tiene Bolivia" mientras que se cuestionó lo que podría explicar Chile al mundo: ""¿Que hemos robado el mar?", "¿Que hemos invadido a Bolivia?".



"Ellos en su eslogan dicen: "Por la razón o por la fuerza". Aquí debe ser: "Por la fuerza de la razón". Por la fuerza de la Justicia", subrayó.

Preguntado por los apoyos con los que cuenta, dijo que "casi todo el mundo", incluso el pueblo chileno.



"Yo diría no solo casi todo el mundo apoya, hasta el pueblo chileno. Los movimientos sociales, intelectuales, hombres y mujeres que buscan integración, apoyan que Bolivia vuelva al mar con soberanía", afirmó.



Y continuó: "Hombres y mujeres que saben de nuestra historia y que sabe que somos dos hermanos, países vecinos que no pueden hacer un conflicto porque, esa invasión de 1879, viene por razones económicas pero de oligarquías chilenas".



La reclamación marítima cuenta, según relató, con el apoyo de premios nobel, expresidentes de los Estados Unidos como Bill Clinton y Jimmy Cartes, e incluso dos papas, Francisco y Juan Pablo II.



"Ni se imaginan los presidentes de América Latina, el Caribe y el mundo. Entonces estamos con el mundo", concluyó.



A pesar de las recientes tensiones entre Chile y Bolivia, después de que Santiago realizara unas operaciones militares en su frontera norte y de que se quejara de la supuesta criminalidad boliviana en su territorio, Morales aseguró ser "optimista".