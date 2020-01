La sequía afecta el 'boom' de la economía boliviana

Bolivia apunta a volver a conseguir este año la mejor nota de Sudamérica en el crecimiento de su economía, pero afronta la nueva amenaza de una severa sequía que se suma al declive que ya vive el sector clave de los hidrocarburos.



La Comisión Económica para América Latina (Cepal) predijo, hace poco, una expansión del 4,5% para el producto interior bruto (PIB) de Bolivia, el mejor porcentaje esperado entre las 10 economías de Sudamérica y medio punto debajo de lo proyectado por el Gobierno. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó que el crecimiento de Bolivia llegaría al 3,8% solamente.



El 4,5% pronosticado por la Cepal para Bolivia está por delante de la previsión para Perú (3,9%), Paraguay (2,8%), Colombia (2,7%) y Chile (1,6%), entre las cifras positivas más significativas.



La proyección de la Cepal supone una mejora frente a las hechas en meses anteriores por otros organismos como el Banco Mundial y el FMI, que pronosticaron respectivamente un aumento del PIB de entre 3,7 % y 3,8 % para Bolivia, por debajo de las cifra optimista del Gobierno de Evo Morales del 5%, ahora en duda.



Si el impacto de la sequía que afecta ahora al país no es peor de lo esperado, el ministro de Economía, Luis Arce, confía en que en 2016 se cumplirá el hecho inédito de que Bolivia conseguirá por tercer año consecutivo el mayor crecimiento económico de Sudamérica.



Antes de conocer las nuevas inquietudes por la sequía, algunos analistas y empresarios veían que la desaceleración en la demanda, el consumo, las ventas y las inversiones privadas que vive Bolivia podían ser capeadas este año más sin esperar complicaciones peores. El dinamismo de la economía todavía se explica por la alta inversión pública del Gobierno, aunque con un coste en el déficit fiscal, y también por el control estatal de sectores estratégicos.



Sin embargo, la amenaza de una sequía prolongada ahora se ha incorporado al análisis de las autoridades tras las peticiones de auxilio planteadas por las asociaciones de productores -Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Cámara Agropecuaria del Oriente- que aseguran haber perdido hasta la semana pasada unos $us 180 millones y piden al Ejecutivo la reprogramación de las deudas bancarias para evitar quiebras.



La situación conflictiva de los agricultores se añade ahora al declive del sector de hidrocarburos que en el primer trimestre del año fue el único que registró una baja, del 2,28%, según un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística.



Debido a los bajos precios del gas enviado a Brasil y Argentina, Bolivia este año calcula que ingresará alrededor de $us 2.600 millones del sector de hidrocarburos, $us 1.000 millones menos que los obtenidos en 2015 y menos de la mitad que lo logrado en 2014.