Los Ángeles Azules, grupo cañaveral y vos... piénsalo

De Iztapalaca para el mundo y por primera vez para Santa Cruz. Los Ángeles Azules, uno de los máximos exponentes de la cumbia romántica de Latinoamérica, al fin cumplirá el sueño de sus seguidores cruceños que llevan esperándolos toda su vida, en total 34 años.

La fecha fijada es el jueves 7 de septiembre y el lugar, el Ventura Arena. No vienen solos, su actuación se realizará en el megafestival Juntos por la cumbia, que reunirá al conjunto de los hermanos Mejía Avante, vale la pena aclarar que es la ‘mera mera’, con sus coterráneos Grupo Cañaveral y Juan Solo y la banda multicultural Jenny and the Mexicats, todos dignos exponentes de este género latino.

El concierto se repetirá el 8 de septiembre en La Paz, el 9 en Cochabamba y el 10 en Potosí.

Además de interpretar su vasto repertorio, en un bloque todos los grupos subirán juntos al escenario y en multitud, sumando más de 75 personas con acordeones, bajos, teclados y todos los instrumentos que le ponen sabor a su cumbia, cantarán sus más grandes éxitos. ¡Huipipipí!

Desde Bs 150 para Santa Cruz

José Luis Morales, gerente de ShowTime.bo, y Carlos Tarupayo, responsable de promoción, garantizan que el espectáculo estará a la altura de las eminencias musicales y de las expectativas del público.

Para ello habrá un escenario gigante y distintos sectores acordes con todos los bolsillos. Los precios en preventa de las entradas serán: Bs 150 (general); Bs 250 (vip sillas sin numerar); Bs 500 (súper vip mesas numeradas); y Bs 1.500 (lounge) y estarán disponibles desde hoy, llamando al teléfono 776-42028.