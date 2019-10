14 cirugías se suspenden por cada día de paro en el hospital San Juan de Dios

En el segundo día de paro indefinido que llevan adelante los trabajadores del hospital San Juan de Dios, las autoridades sanitarias criticaron esta medida y convocaron a los pacientes que tienen cirugías programadas a presentarse desde este jueves al nosocomio para ser atendidos.



El director del San Juan de Dios, Marcelo Cuéllar, informó de que por cada día de paro se postergan 14 cirugías a personas que por lo general son de escasos recursos económicos. Aseguró que el jueves habrá atención normal en la consulta externa y que se harán las cirugías pendientes.



Óscar Urenda, secretario de Salud de la Gobernación, dijo que luego de una reunión ampliada con el consejo técnico del hospital San Juan de Dios, donde participaron los jefes de servicios, los jefes médicos y el Colegio Médico, se acordó hacer funcionar los servicios para no perjudicar a la población.



Las demandas



Según la dirigente sindical Cleotilde López, que encabeza la huelga de hambre, esta medida de presión es por el incumplimiento de la Gobernación a un acuerdo firmado el 26 de abril que estaba compuesto por 13 puntos.



Los trabajadores piden que no haya acoso laboral ni persecución sindical, que se cumpla la dotación de bajas médicas y vacaciones, y rechazan el sistema que se utiliza para programar las atenciones a los pacientes con un día de anticipación.



El secretario de Salud, Óscar Urenda, indicó que esta tarde tienen una audiencia en la Dirección del Trabajo, donde se analizará la demanda laboral que es pasa básicamente por pago del retroactivo y del incremento salarial que hoy serán depositados.



Según Urenda, los dirigentes también rechazan el despido que se hizo a una funcionaria que faltó cinco días al trabajo. Este tema también se analizará en la instancia laboral para definir si corresponde mantener su alejamiento o reincorporarla a sus funciones.



Paro del Colegio Médico



Este miércoles no habrá atención en todos los hospitales públicos, porque el Colegio Médico declaró un paro de 24 horas en protesta por los juicios que se sigue a sus afiliados bajo acusación de supuesta negligencia médica.