Grecia impone 'corralito' bancario y cae el euro

El Primer ministro griego Alexis Tsipras anunció el domingo por televisión el cierre temporal de los bancos griegos, y la instauración de un control de capitales, al mismo tiempo que invitó a la población a guardar la calma.



El rechazo del Eurogrupo de prolongar el programa de asistencia a Grecia más allá del 30 de junio "condujo al BCE a no aumentar la liquidez de los bancos griegos y obligó al Banco de Grecia a activar las medidas de cierre temporal de los bancos y la limitación de los retiros bancarios", declaró Tsipras.



Estas medidas fueron decretadas tras la reunión de un comité encargado de reaccionar ante las crisis financieras, para salvar la economía del país, que se arriesgaba a sufrir una ola de retiros bancarios ante la posibilidad de un default.



"Los depósitos de los ciudadanos en los bancos griegos están absolutamente garantizados", aseguró en el discurso el primer ministro.



En su locución, Tsipras también dijo que volvió a pedir a la Unión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) una extensión del programa de ayuda para el país, que le había sido rechazada el sábado.



"Es más que evidente que esta decisión (del Eurogrupo) no tiene otro objetivo que el de chantajear al pueblo griego (...) y generar obstáculos para el progreso democrático del referéndum", señaló Tsipras que anunció el viernes a medianoche que iba a someter a referéndum la propuesta de acuerdo sobre recortes del gasto del Estado, propuesta por los acreedores.



En Atenas, cerca del 40% de los cajeros automáticos estaban sin dinero, señaló durante la tarde una fuente. El primer ministro aseguró que los depósitos de los griegos no corren riesgo y el pago de salarios y pensiones están garantizados.



Según informaciones no confirmadas oficialmente los bancos permanecerán cerrados una semana y las retiradas de efectivo de los cajeros automáticos se limitarán a entre 100 y 300 euros.



Las conversaciones de este fin de semana entre el Eurogrupo y el Gobierno heleno para tratar de encontrar una solución a la crisis se rompieron cuando el primer ministro, Alexis Tsipras, anunció la convocatoria de un referéndum para el próximo domingo sobre las condiciones del rescate griego.



En la noche del domingo el gobierno informó que los turistas extranjeros en Grecia y cualquier persona con una tarjeta de crédito emitida en el extranjero no están afectados por los controles impuestos para sacar dinero de los cajeros automáticos.



Cae el euro arrastrado por Grecia

La moneda única europea caía este lunes por debajo de 1,1 dólares en los primeros intercambios asiáticos lastrada por el temor al colapso financiero de Grecia y su eventual salida de la zona euro.



El euro se cotizaba a 1,0969 dólares hacia las 22.00 GMT del domingo en el mercado asiático, frente a los 1,1160 dólares del viernes en Nueva York.





Obama pide la continuidad de Grecia en zona euro

El presidente estadounidense, Barack Obama, conversó hoy con la canciller alemana, Angela Merkel, para subrayar la importancia de que Grecia siga en el euro, después de la ruptura en las negociaciones entre Atenas y los acreedores internacionales este fin de semana.



"Ambos líderes coincidieron en que es sumamente importante hacer todos los esfuerzos para volver a la senda que permitirá a Grecia retomar las reformas y el crecimiento dentro de la zona euro", indicó la Casa Blanca en un escueto comunicado.





Cerca de 2.000 manifestantes anti-austeridad se congregaron ante el parlamento de Atenas el domingo por la noche para pedir a los griegos que el 5 de julio voten en contra de las medidas de recortes del gasto público propuestas por los acreedores bancarios. Los griegos se lanzaron este domingo en una ansiosa búsqueda de cajeros automáticos para retirar dinero en efectivo ante la creciente incertidumbre El primer ministro griego Alexis Tsipras anunció el domingo por televisión el cierre temporal de los bancos griegos, y la instauración de un control de capitales, al mismo tiempo que invitó a la población a guardar la calma. Las personas tienen letras que componen las oraciones "Cero recortes", durante una manifestación en apoyo de Grecia en el centro de Madrid, España.



Ansiosa búsqueda de cajeros ante incertidumbre



Los griegos se lanzaron este domingo en una ansiosa búsqueda de cajeros automáticos para retirar dinero en efectivo ante la creciente incertidumbre, luego del anuncio por el primer ministro griego de que se decretó el cierre temporal de los bancos y el control de capitales.



En el centro de Atenas, al menos una docena de cajeros ya no estaban funcionando, lo que llevó a los residentes y también a turistas a lanzarse en una frenética búsqueda de máquinas que todavía estuvieran funcionando.

Marchan por el No al referendo

Cerca de 2.000 manifestantes anti-austeridad se congregaron ante el parlamento de Atenas el domingo por la noche para pedir a los griegos que el 5 de julio voten en contra de las medidas sometidas al gobierno de Alexis Tsipras por los acreedores.



"No a la austeridad, sí a la solidaridad europea", se leía en los banderines. Con megáfonos, los manifestantes gritaban en griego y luego en inglés: "decimos un gran "no" a esta cárcel en que se ha convertido la Unión Europea".



"Hasta el martes, los dirigentes europeos y los medios tratarán de asustarnos y presionarnos para votar "sí" en el referéndum. Pero después de cinco años de austeridad, no podemos aceptar más medidas que nos estrangulen", dijo Kostas B.